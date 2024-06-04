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地稅飆漲 已領社安金的蒙大拿老人被迫工作繳稅

編譯周靜芝 / 綜合報導
正在競選蒙大拿州下任州長的萊恩·布斯(Ryan Busse)發布影片揭露該州房地產稅過高的現況，即使已開始領取社安金的銀髮族仍必須繼續工作，以賺錢繳稅。(美聯社)
正在競選蒙大拿州下任州長的萊恩·布斯(Ryan Busse)發布影片揭露該州房地產稅過高的現況，即使已開始領取社安金的銀髮族仍必須繼續工作，以賺錢繳稅。(美聯社)

理財網站Money Wise報導，正在競選蒙大拿州下任州長的萊恩·布斯(Ryan Busse)在抖音發布一段影片，揭露「寶藏之州」(Treasure State)房地產稅(property tax，簡稱地稅)令人不平的現況。影片中，68歲的柯特(Kurt)表示，他已開始領社安金，但還在工作的唯一原因是為了要付稅。

柯特稱，在過去兩年裡，他的地稅從一年895元飆升至近8000元，漲幅約790%。他說，這就像每月向州政府付700元租金，才能住在自己房子裡。蒙大拿州對老年屋主與房客實施稅收抵免，最高減免額為1150元。

柯特說，這項地稅有必要暫停，為了支付不斷增加的稅金，他不得不在本該退休的黃金年齡繼續工作。他說，自己很固執，不想動用銀行存款來付稅。

柯特是蒙大拿州成千上萬因地稅上漲而遭受衝擊的屋主之一。他說，他們再也受不了了，這裡曾是個好地方，現在依然如此，但讓它變美好的人卻再也住不起了。

地稅會隨著時間而增加有諸多原因。首先，地稅通常是根據房屋估價的百分比來計算，因此如果房價上漲，稅單的數字也會增加。

以柯特為例，他是在1995年置產，經過29年，他所擁有的房子(他未透露位於何處)無疑已增值不少。

根據聯準會經濟數據(FRED)，該州人口最多的比林斯(Billings)，1995年底的平均房價約10萬3860元，至2023年底已飆升約272%，超過38萬7000元。

比林斯與該州其他地區的房價在疫情期間與之後(2021至2023年)增長幅度最大，當時該州移入人口激增，房市供不應求。這與柯特抱怨他的地稅在過去幾年內飆升的情況相吻合，因為他的房產增值了。

理財專家認為，柯特與其在退休後繼續工作，不如賣掉房子、賺取資本利得，然後搬到小一點的房子，減輕付稅壓力；但柯特對這棟房子有太多感情，他並不考慮這樣做。他說，他的孩子在這裡長大、想在這裡成家，而他也打算在此終老。

當地媒體「蒙大拿自由新聞」(MTFP)依財政部2022與2023年對該州95.6萬筆房產的數據分析，住宅屋主的地稅中位數今年平均上漲21%，漲幅在11%至35%間，這表示將多付98至660元稅金。

蒙大拿州成千上萬的屋主因為負擔不起飆漲的房地產稅，不得不賣掉房子，搬到小一點的房...
蒙大拿州成千上萬的屋主因為負擔不起飆漲的房地產稅，不得不賣掉房子，搬到小一點的房子，減輕付稅壓力。(美聯社)

蒙大拿州 房價 退休

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