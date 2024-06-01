竊盜猖獗 2元商品也要上鎖 商家無奈、顧客也嫌煩

盜竊愈來愈猖獗及明目張膽，商家們也只好祭出最極端的作法：將貨架或展示櫃全部上鎖。(取材自YouTube)

隨著入店盜竊愈來愈猖獗及明目張膽，商家們也只好祭出最極端的作法：將貨架或展示櫃全部上鎖；但這也讓店家陷入困境，因為消費者的購物意願同樣下挫，銷售額最終依然受損。

大型連鎖店過去只保護一些昂貴、高需求的商品，如感冒藥、電子產品、嬰兒奶粉等，但現在擴及幾乎所有類型，連買1.99元的蠟筆或即溶咖啡都得按下按鈕、等員工來開櫃。

連鎖零售業 常常將利潤 下滑歸咎於「折損率」(shrink，偷竊、漏刷而意外損失的收益)，但卻不願公開討論其內部數據；雪上加霜的是這個問題在近年洛杉磯、舊金山等城市變得更加政治化。

住在加州回聲公園(Echo Park)的波特(Corey Potter)恨極了附近的目標百貨 (Target)貨架全用安全玻璃鎖著，她回憶有時候要等15分鐘才等到店員來開鎖，現在如果她看到店員分身乏術，她就乾脆不買了，轉向她同樣不甚喜歡的B計畫：在亞馬遜網購家居必需品，「我才不要在目標百貨乾等，只好把我的辛苦錢給貝佐斯老爹囉。」

一些受訪店員們則表示，工作因此變得更忙，經常被罵或需要道歉，但他們理解雇主的決定。

全國零售聯盟副總裁強斯頓表示，為打擊盜竊，將更多商品上鎖是不幸的必要之惡。(取自臉書)

全國零售聯盟(National Retail Federation)的資產保護和零售業務副總裁強斯頓(David Johnston)表示，為打擊盜竊、組織犯罪、商店暴力事件，將更多商品上鎖是不幸的必要之惡。他說零售商知道更多商品上鎖會需要額外的設備和勞動力，使顧客沮喪、降低購物意願，連帶影響商家的利潤，但是竊案實在太猖獗。

提供店內呼叫系統的公司「Indyme」執行長布達諾(Joe Budano)估計，顧客等待商品解鎖的挫敗感會導致銷售額下降10%至25%，這些籠子可說是「零售業的禍根」。Indyme正在開發稱之為「自由箱」的產品，讓顧客用手機掃碼或臉部辨識來自行打開防盜櫃。