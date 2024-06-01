我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

竊盜猖獗 2元商品也要上鎖 商家無奈、顧客也嫌煩

編譯廖振堯／綜合報導
盜竊愈來愈猖獗及明目張膽，商家們也只好祭出最極端的作法：將貨架或展示櫃全部上鎖。(取材自YouTube)
盜竊愈來愈猖獗及明目張膽，商家們也只好祭出最極端的作法：將貨架或展示櫃全部上鎖。(取材自YouTube)

隨著入店盜竊愈來愈猖獗及明目張膽，商家們也只好祭出最極端的作法：將貨架或展示櫃全部上鎖；但這也讓店家陷入困境，因為消費者的購物意願同樣下挫，銷售額最終依然受損。

大型連鎖店過去只保護一些昂貴、高需求的商品，如感冒藥、電子產品、嬰兒奶粉等，但現在擴及幾乎所有類型，連買1.99元的蠟筆或即溶咖啡都得按下按鈕、等員工來開櫃。

連鎖零售業常常將利潤下滑歸咎於「折損率」(shrink，偷竊、漏刷而意外損失的收益)，但卻不願公開討論其內部數據；雪上加霜的是這個問題在近年洛杉磯、舊金山等城市變得更加政治化。

住在加州回聲公園(Echo Park)的波特(Corey Potter)恨極了附近的目標百貨(Target)貨架全用安全玻璃鎖著，她回憶有時候要等15分鐘才等到店員來開鎖，現在如果她看到店員分身乏術，她就乾脆不買了，轉向她同樣不甚喜歡的B計畫：在亞馬遜網購家居必需品，「我才不要在目標百貨乾等，只好把我的辛苦錢給貝佐斯老爹囉。」

一些受訪店員們則表示，工作因此變得更忙，經常被罵或需要道歉，但他們理解雇主的決定。

全國零售聯盟副總裁強斯頓表示，為打擊盜竊，將更多商品上鎖是不幸的必要之惡。(取自...
全國零售聯盟副總裁強斯頓表示，為打擊盜竊，將更多商品上鎖是不幸的必要之惡。(取自臉書)

全國零售聯盟(National Retail Federation)的資產保護和零售業務副總裁強斯頓(David Johnston)表示，為打擊盜竊、組織犯罪、商店暴力事件，將更多商品上鎖是不幸的必要之惡。他說零售商知道更多商品上鎖會需要額外的設備和勞動力，使顧客沮喪、降低購物意願，連帶影響商家的利潤，但是竊案實在太猖獗。

提供店內呼叫系統的公司「Indyme」執行長布達諾(Joe Budano)估計，顧客等待商品解鎖的挫敗感會導致銷售額下降10%至25%，這些籠子可說是「零售業的禍根」。Indyme正在開發稱之為「自由箱」的產品，讓顧客用手機掃碼或臉部辨識來自行打開防盜櫃。

零售業 目標百貨 利潤

上一則

童工超時高危工作 現代車廠挨告

下一則

小偷太多 CVS自己聘偵探 揪出跨州竊盜團女首領

延伸閱讀

南加亞裔聚居區隱藏攝像頭 疑國際盜竊團夥設樁

南加亞裔聚居區隱藏攝像頭 疑國際盜竊團夥設樁
南加亞裔聚居區 頻現隱藏攝像頭 國際盜竊團所為？

南加亞裔聚居區 頻現隱藏攝像頭 國際盜竊團所為？
紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐
華康會慶亞裔月 羊頭灣警籲小心身分盜竊

華康會慶亞裔月 羊頭灣警籲小心身分盜竊

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴