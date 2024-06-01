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聖荷西竊賊狂偷「家得寶」 家中塞滿贓物如五金行

編譯莊瑞萌／綜合報導
家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，竊賊家中塞滿贓物。(聖他克拉拉郡警方提供)
家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，竊賊家中塞滿贓物。(聖他克拉拉郡警方提供)

隨著組織犯罪逐漸深入商店行竊，造成業者損失慘重，許多業者不只加強投資安全防護，也增加與警方合作，共同遏止這股囂張的集團竊盜氣焰。

特警隊(SWAT) 4月在加州聖荷西一處社區包圍一間房子，發現裡面堪稱是臨時五金行，因為架子擺滿全新工具、浴室設備和工業用電線的盒子，猶如一家迷你「家得寶」(Home Depot)，而當中市價約15萬元的產品，多數確實是從家得寶偷竊而來。

家得寶的內部安全部門花了數月調查這起盜竊案，檢查攝影機影像、追蹤車牌號碼及監控嫌疑人。他們將涉嫌的犯罪集團串連起來後，將調查結果提供給聖他克拉拉郡(Santa Clara County)警長辦公室，讓警方進行搜查並逮捕嫌犯。

面對日益嚴重的商店行竊，家得寶投資設立調查中心，2016年以來規模已擴大近三倍。...
面對日益嚴重的商店行竊，家得寶投資設立調查中心，2016年以來規模已擴大近三倍。(路透)

警方在4月9日於聖荷西兩處民宅將嫌犯逮捕，其中包括49歲的阮德(Duc Nguyen，譯音)與53歲的巴特勒(Lisa Butler)等人，所有人皆依重罪罪名被捕，包括重大盜竊、持有被盜財物、策畫及有組織的零售商店盜竊。

家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，主嫌為49歲的阮德。(聖荷西警局照片)
家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，主嫌為49歲的阮德。(聖荷西警局照片)

對此，警長瓊森(Bob Jonsen)表示，與零售店家合作對於嚇阻零售犯罪相當重要。他說，「透過與社區夥伴合作，我們能有效嚇阻並逮捕參與組織零售盜竊的人。」愈來愈多的零售商正試圖打擊組織犯罪集團從事的盜竊與詐騙行為。

家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，竊賊家中塞滿贓物。(聖他克拉拉郡警方提供...
家得寶與警方合作偵破加州聖荷西一宗竊案，竊賊家中塞滿贓物。(聖他克拉拉郡警方提供)

防盜成本 恐轉嫁消費者

CNN透過查閱法庭紀錄以及採訪20多位零售及執法人員後發現，零售商一直面臨複雜組織犯罪集團的問題，不只促使許多私人公司協助執法機構，也經常提供證據協助提出刑事起訴。

不過，企業為了打擊犯罪也得付出成本，種種安全性投資可能讓消費者購買商品時必須支付更高的價格，而民權團體則認為，零售商使用的監控技術可能侵犯個人隱私。目前部分零售商正研究讓員工配戴隨身攝影機，其他包括家得寶等零售商則投資設立類似警察的調查中心，負責篩選資料並精確辨識盜竊集團成員。

家得寶財產保護資深經理布朗(Sean Browne)說，「很多時候，地方與州級的資源沒有能力去調查這種規模的犯罪。」自2016年以來，家得寶的調查小組規模已擴大近三倍，並已開始在一些店面停車場使用車牌識別系統。

零售商 投資 聖荷西

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