小偷太多 CVS自己聘偵探 揪出跨州竊盜團女首領

連鎖藥局CVS的一名調查員，揪出奧克拉荷馬州土耳沙地區分店竊案背後的主謀。(歐新社)

奧克拉荷馬州 一名婦人琳達．安妮．畢恩(Linda Ann Been)涉嫌經營盗竊集團，5月初被判處五年徒刑；聯邦檢察官表示，該集團竊取多家零售商約900萬元財物。

有線電視新聞網(CNN)報導，此案始於連鎖藥局CVS雇用的一名調查員，發現CVS在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)地區的分店竊案頻傳；這名調查員比對CVS的紀錄和當地曾搶劫商店的小混混，結果發現這些案件都與畢恩有關，遂與當地警探分享相關資訊。

這項調查後來揭露畢恩如何列出多州目標企業的盜竊商品清單給竊賊，偷來的贓物在土耳沙郊區一處倉庫和精品服飾店整理，再由畢恩轉手賣給奧克拉荷馬州以外、買賣贓物的對象，後者再透過eBay和亞馬遜(Amazon)等線上平台轉售贓物給不知情的消費者。

奧克拉荷馬州婦人畢恩涉嫌經營盗竊集團，5月初被判處五年徒刑。(土耳沙郡監獄照片)

畢恩出席審判庭之前，接受CNN簡短採訪；畢恩被問到其他同夥或銷贓下游並未遭到法律制裁時反問：「為什麼這些人沒事？」

畢恩在2022年的認罪文件中，點名與特雷夫(Baruch Treff)頻繁交易贓物。

特雷夫受訪時坦承，他透過供應商介紹向畢恩購買產品，但堅稱他不知道她賣的是贓物。他說「如果我知道她在銷贓，我絕對不會跟她買東西，我不碰贓物。」

代表特雷夫的律師雅各布維奇(Yosef Jacobovitch)表示，特雷夫曾試圖確認畢恩是合法供應商，是「她愚弄了他和其他人」。

熟悉案件內情的匿名政府調查員表示，這類案件的挑戰之一，是確定買賣贓物的上游對象知悉購買贓物並轉賣。

這宗案件涉及多州調查單位和聯邦機構，包括國土安全調查局和國稅局。一名聯邦檢察官在記者會上，肯定零售業 調查員的貢獻，形容這種合作模式事半功倍。

拉斯維加斯大都會 警察局2023年成立組織零售犯罪部門，該單位警探弗林(Patrick Flynn)表示，零售業調查員除了提供證據之外，有時還會在執法人員看透之前，追蹤到犯罪集團在城市間擴散的更廣泛趨勢。