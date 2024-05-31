讀州大值得嗎？畢業10年內年薪達5萬就划算

最新研究發現，就讀州內公立大學，支付州內學費，學有專精，就業後前十年平均年薪至少5萬元，就會覺得大學教育值得投資，(美聯社)

很多人質疑大學文憑不值得投資 ，根據最新研究，年輕人就讀州內公立大學，支付州內學費，學有專精，就業 後前十年平均年薪至少5萬元，就會覺得讀大學值得投資，且還能負擔得起學貸 ，比就讀私立大學划算，是通往財務安全之道。

華爾街日報(WSJ)報導，「斯特拉達教育基金會」(Strada Education Foundation)分析聯邦教育及收入數據後指出，大學畢業生進入職場前十年，年薪至少必須達到5萬元，才覺得划算；不管從事哪種行業，若能達到此水準，或畢業十年間稅前收入50萬元以上，州立大學畢業生會發現投資大學是值得的，也還得起學貸。

斯特拉達的研究副總裁多爾裴—薩波(Nichole Torpey-Saboe)表示，只要收入超過5萬元，哪怕住在生活最貴的州，投資大學教育仍有正收益。

32歲的梅登(James Maiden)約十年前為了賺錢，由密蘇里堪薩斯市大學輟學，此後做過很多工作，包括鞋店店員，最後在堪薩斯市非營利劇院擔任行銷經理，但年薪不到5萬元，也看不到前途。他表示沒文憑差很多，於是重返大學，2019年取得文學士後，為營造公司擔任溝通專員，現在收入比做劇院行銷經理多約一倍。

多爾裴—薩波表示，公立大學畢業生，若是大學取得實習機會、有職涯顧問輔導，就業市場又強勁，更可能找到薪水優渥的工作。

斯特拉達指出，讀州立大學的學雜費中位數每年8000元，生活住宿費再花1萬2000元。若是讀私立、營利性大學，費用就會飆升，中位數增加約58%到3萬元。

社區學院的開銷比四年制大學來得低，但斯特拉達研究指出，副學士經常入不敷出。畢業十年後，社區大學畢業生賺得比高中畢業生多，但多出的收入不足以折抵學雜費。只有部分技術領域的副學士能有牢靠收入。