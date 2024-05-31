2024遠距工作哪些職缺最熱門？不全是科技業

職場上還是有些可以100%遠距工作，不受地點或時區影響的職缺，其中行銷、寫作和科技業仍然是工作機會最多的領域，但教育和雙語的遠距工作機會也在增加中。(美聯社)

根據FlexJobs獨家與CNBC Make It分享的新研究，即使愈來愈多的公司要求員工回辦公室上班，這些領域的雇主也會加強致力於尋求靈活彈性的工作模式。

遠距工作的機會自新冠疫情 爆發以來一直起伏不定，但FlexJobs發現，積極招募遠距工作員工的公司略有增加。

為了幫助求職者找到最棒的遠距工作，FlexJobs分析其2024年1月至4月期間，遠距工作職缺數量最多的數據庫，找出最受歡迎的遠距工作職位。

其名單上的工作無論是全職或兼職，都提供遠距的選擇，沒有地點限制或辦公室要求：

專案經理Account executive 內容寫作員Content writer 數據分析師Data analyst DevOps工程師DevOps engineer 編輯Editor 技術經理Engineering manager 行銷經理Marketing manager 產品設計師Product designer 產品經理Product manager 軟體工程師Software engineer

愈來愈多公司要求員工重回辦公室上班，但也加強致力於尋求靈活彈性的工作模式。(美聯社)

「隨處工作」(work from anywhere，WFA)的員工可以100%遠距工作，不受地點或時區影響。

不過，FlexJobs報導，角逐WFA工作的競爭愈來愈激烈，因為職缺僅占所有遠距工作的5%左右；大多數遠距工作都有地點要求，主要是因為州和聯邦法律規定企業招募人才和營業的地點。

FlexJobs職涯專家斯班賽(Keith Spencer)說，行銷、寫作和科技業仍然是WFA工作最多的領域，但教育和雙語的遠距工作機會也在增加中。

想要找到WFA工作，斯班賽建議在履歷上和LinkedIn檔案中強調遠距工作廣告中常出現的受歡迎軟技能，包括專案管理和適應性。