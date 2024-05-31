我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

2024遠距工作哪些職缺最熱門？不全是科技業

編譯徐薏茹／綜合報導
職場上還是有些可以100%遠距工作，不受地點或時區影響的職缺，其中行銷、寫作和科技業仍然是工作機會最多的領域，但教育和雙語的遠距工作機會也在增加中。(美聯社)
職場上還是有些可以100%遠距工作，不受地點或時區影響的職缺，其中行銷、寫作和科技業仍然是工作機會最多的領域，但教育和雙語的遠距工作機會也在增加中。(美聯社)

根據FlexJobs獨家與CNBC Make It分享的新研究，即使愈來愈多的公司要求員工回辦公室上班，這些領域的雇主也會加強致力於尋求靈活彈性的工作模式。

遠距工作的機會自新冠疫情爆發以來一直起伏不定，但FlexJobs發現，積極招募遠距工作員工的公司略有增加。

為了幫助求職者找到最棒的遠距工作，FlexJobs分析其2024年1月至4月期間，遠距工作職缺數量最多的數據庫，找出最受歡迎的遠距工作職位。

其名單上的工作無論是全職或兼職，都提供遠距的選擇，沒有地點限制或辦公室要求：

專案經理Account executive

內容寫作員Content writer

數據分析師Data analyst

DevOps工程師DevOps engineer

編輯Editor

技術經理Engineering manager

行銷經理Marketing manager

產品設計師Product designer

產品經理Product manager

軟體工程師Software engineer

愈來愈多公司要求員工重回辦公室上班，但也加強致力於尋求靈活彈性的工作模式。(美聯...
愈來愈多公司要求員工重回辦公室上班，但也加強致力於尋求靈活彈性的工作模式。(美聯社)

「隨處工作」(work from anywhere，WFA)的員工可以100%遠距工作，不受地點或時區影響。

不過，FlexJobs報導，角逐WFA工作的競爭愈來愈激烈，因為職缺僅占所有遠距工作的5%左右；大多數遠距工作都有地點要求，主要是因為州和聯邦法律規定企業招募人才和營業的地點。

FlexJobs職涯專家斯班賽(Keith Spencer)說，行銷、寫作和科技業仍然是WFA工作最多的領域，但教育和雙語的遠距工作機會也在增加中。

想要找到WFA工作，斯班賽建議在履歷上和LinkedIn檔案中強調遠距工作廣告中常出現的受歡迎軟技能，包括專案管理和適應性。

此外，還應該熟悉不同的遠距通訊和協作工具，包括Slack、Trello、Asana、Microsoft Teams和Google Workspace等，這些都是大多數WFA工作的主要工具。

遠距工作 受歡迎職位。
遠距工作 受歡迎職位。

疫情 Google Microsoft

上一則

圓了醫護夢 母子成耶魯護理學院校友

下一則

讀州大值得嗎？畢業10年內年薪達5萬就划算

延伸閱讀

全美20大最佳就業市場 加州占3城 聖他克拉拉市奪冠

全美20大最佳就業市場 加州占3城 聖他克拉拉市奪冠
盜用60美國人身分遠距工作 3北韓人詐700萬上繳政府

盜用60美國人身分遠距工作 3北韓人詐700萬上繳政府
總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多

總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多
招聘退燒 今年雇用人數料減5.8%…畢業生求職不易

招聘退燒 今年雇用人數料減5.8%…畢業生求職不易

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了