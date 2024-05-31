圓了醫護夢 母子成耶魯護理學院校友

50歲的蘭德格今年甫自耶魯護理學院畢業，即將進入康州醫院擔任助產士；24歲兒子狄倫目前則是耶魯護理學院研一學生，母子檔校友傳為佳話。(取材自耶魯護理學院官網)

康乃狄克州 一位母親早年為了養兒育女而放棄從醫夢想，直到疫情 後才重返校園，本月從耶魯 護理學院(Yale School of Nursing)畢業，有趣的是，她兒子也追隨母親腳步進入耶魯護理學院攻讀碩士，讓這對母子檔校友傳為佳話。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，50歲的蘭德格(Vanessa Landegger)自耶魯護理學院畢業，即將進入康州醫院擔任助產士；巧的是24歲兒子狄倫(Dylan Antonioli)也是耶魯護理學院研一學生，特別出席母親的畢業典禮，為她加油。

20多年前蘭德格在丈夫支持下，申請科羅拉多州一所醫學院就讀，不料因為懷孕延至2000年才入學，但很快發現自己難以兼顧課業與照顧8個月大的狄倫。

儘管考試成績第三名，但蘭德格最終仍決定退學：「臨床教育常見的事不關己，讓我深受打擊，因為從來沒人關心我是否可以辦得到。」

隨後蘭德格改攻讀公衛教育碩士，畢業後在康州任教，同時撫養狄倫等三名子女。

2018年，在狄倫鼓勵下，蘭德格和兒子一樣開始接受緊急醫護人員培訓，原以為該課程只是協助自己處理學校緊急情況，就在完成訓練後幾個月，爆發新冠疫情。

與此同時，原本在喬治城大學(Georgetown University)就讀的狄倫也因為校園封閉返家，於是這對母子一起在康州新迦南(New Canaan)擔任緊急醫護工作，度過艱困的疫情期間。

由於新冠疫情，蘭德格有機會與患者互動、加上對病症的好奇，立志成為專業護理師，先在喬治城大學接受遠距基礎課程，2021年進入耶魯護理學院展開為期三年的學業。

至於狄倫重返校園繼續專攻心理學，因為和母親一樣對醫療保健深感興趣，2022年大四時，在母親推薦下跟隨康州執業護理師、也是耶魯教授學習後，狄倫確定人生方向，申請耶魯護理學院攻讀碩士，預計2026年畢業。