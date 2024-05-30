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墮不墮？亞州女議員、男法官 夫妻互唱反調

記者胡玉立／綜合報導
亞州最高法院法官克林特．波里克 (右二) ，是四月投票贊成恢復禁止墮胎舊法的多數派法官之一。（美聯社）
亞州最高法院法官克林特．波里克 (右二) ，是四月投票贊成恢復禁止墮胎舊法的多數派法官之一。（美聯社）

亞利桑納州議會5月初表決通過廢除1864年幾近全面禁止墮胎法案，次日立即由民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）簽署為法律。5月1日的廢除法案表決，獲得右翼共和黨參議員蕭娜．波里克(Shawnna Bolick)關鍵性支持；更值得側目的是，蕭娜．波里克的丈夫、亞州最高法院法官克林特．波里克 (Clint Bolick) ，正是4月投票贊成恢復有160年歷史的全面禁止墮胎舊法的多數派法官之一。

蕭娜．波里克投票廢除她丈夫協助恢復的幾近全面墮胎禁令，凸顯亞利桑納州對於是否允許墮胎的哲學和法律處境日趨混亂；全國共和黨人在大選年陷入墮胎政治議題立場不一的內部爭執，可見一斑。

與此同時，蕭娜和克林特．波里克這對立場相左的夫婦，將分別在7月30日和11月先後面臨能否續任現職的考驗。

蕭娜．波里克5月初表決廢除1864年全面禁止墮胎法案前，曾發言20分鐘，她低頭描述自己曾有三次艱難的懷孕經驗，其中一次以流產告終。她堅稱自己「反墮胎」，但「為了保護更多嬰兒」，決定投票支持廢除舊法。

波里克夫婦與美國最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和湯馬斯妻子、保守派政治活動家維吉尼亞．吉妮．湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)是長期友人。湯馬斯是2022年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade) 的多數派大法官之一，他還要求推翻保護同性婚姻、同性性行為和避孕藥的裁決。

11月選舉時，克林特．波里克將尋求再任法官六年。蕭娜．波里克去年被任命為鳳凰城北部選區參議員，7月30日將面臨初選挑戰。

亞州最高法院4月認定1864年墮胎禁令依然有效後，右翼要求廢除該禁令的呼聲迅速浮現；亞州進步組織Progress Arizona則呼籲選民，在11月用選票推翻那些支持恢復墮胎禁令舊法的法官。

與此同時，蕭娜．波里克被亞州民主黨人視為首要取代目標，但她投票支持廢除舊法，則遭到反墮胎倡導組織猛烈抨擊；部分共和黨同僚也同意，「她讓反墮胎界困惑」。

亞利桑納州參議員蕭娜．波里克投票廢除她的法官丈夫協助恢復的墮胎禁令。（美聯社）
亞利桑納州參議員蕭娜．波里克投票廢除她的法官丈夫協助恢復的墮胎禁令。（美聯社）

墮胎 投票 共和黨

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