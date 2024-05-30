全國第一州 路州簽法案 2墮胎藥列危險管制

路州把墮胎藥美服培酮列為危險管制品。(路透)

路易斯安納州共和黨 籍州長蘭德里(Jeff Landry)24日簽署法案，將美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)兩種墮胎 藥重新列為管制及危險物質，成為全國首個通過此類法案的州。

美聯社報導，眾議會通過該案的第二天，州參議會23日以29票對7票通過這項法案；在39名參議員 中只有5名女性，但她們都投下支持票。這兩種墮胎藥重新分類，事實上是源自設立「以欺詐手段強迫刑事墮胎(coerced criminal abortion by means of fraud)」的州參議會法案之修正案，原法案發起人參議員普萊斯利(Thomas Pressly)的妹妹2022年被丈夫偷偷下了七顆米索前列醇藥片，試圖讓她流產。

州參議會上個月無異議同意該法案，普萊斯利又接著推動修正案，重新分類這兩種墮胎藥。他表示提出該修正案的目的不是為了阻止它們用於合法醫療保健情況，而是想採取保障措施和護欄，防止不良分子獲得這些藥物。法案通過後，兩種藥物將列入該州《統一受管制危險物質法》的附表IV藥物清單，使其更難取得。

美服培酮和米索前列醇皆未被聯邦政府列為管制物質，因為不認為其具有重大濫用風險。路州幾乎全面禁止墮胎，包括藥物及手術流產；現行法律則已要求這兩種藥物必須有醫師處方才能取得，且大多數情況使用它們墮胎仍屬犯罪行為，只有孕婦出現生命危險、胎兒異常程度達醫療無效(medically futile)時才允許。