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禁墮胎州 每月約8000人靠郵寄獲墮胎藥

編譯徐薏茹／綜合報導
許多女性藉由郵寄方式獲取墮胎藥。（歐新社）
許多女性藉由郵寄方式獲取墮胎藥。（歐新社）

新報告顯示，在有墮胎禁令和限制的州，數千名女性透過郵寄方式，從其他保護開處方者的州獲取墮胎藥。

#WeCount在14日公布的調查顯示，截至2023年年底，在嚴格限制墮胎或限制透過遠距醫療墮胎的幾個州，一個月約有8000名女性藉由郵寄方式獲取墮胎藥。該研究由支持墮胎權的計畫生育協會(Society of Family Planning)進行。

此外，在沒有遠距醫療墮胎禁令或重大限制的州，每個月約8000名女性透過視訊看診獲取藥物。

整體而言，調查統計，2023年醫療機構每個月約進行9萬例手術或藥物墮胎，高於前一年；另一項研究近期發現，近三分之二的墮胎病人使用藥物。

藥物流產通常使用美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)，即使2022年最高法院推翻墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，服用這些藥物的增加也是整體墮胎案例增加的原因之一。

丕優研究中心(Pew Research Center) 4月的民調發現，國人大體上更有可能認為藥物墮胎在他們的州應該是合法的；根據該民調，超過半數的美國成年人認為他們州的藥物墮胎應該合法，五分之一的人認為應該是非法的，約四分之一的人表示不確定。

羅訴韋德案被推翻後，墮胎禁令在大多數共和黨州生效，現在有14個州禁止墮胎，只有少數例外，另外三州禁止懷孕滿六周後墮胎。

許多民主黨州採用的法律則保護本州的人民，免受其他州當局對墮胎相關犯罪進行調查；截至去年年底，科羅拉多州、麻州、紐約州、佛蒙特州、華盛頓州五個州實施保護措施，專門保護遠距醫療開墮胎藥處方。

卓克索大學(Drexel University)法律教授柯恩(David Cohen)說明，如果科羅拉多州的醫療人員提供遠距醫療照護給德州的患者，科羅拉多州不會參與德州的任何刑事訴訟或民事訴訟，在科羅拉多州提供照護是合法的，由於提供照護的醫療人員在科州，因此遵循的是科州的法律。

墮胎 科羅拉多州 德州

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