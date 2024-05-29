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電動車使用率、CP值都輸油電車 每年行駛里程少20%

編譯陳韻涵／綜合報導
市場分析數據顯示，混合動力車的性價比最高，甚至高於汽油車。圖為豐田Camry油電混合車。(美聯社)
市場分析數據顯示，混合動力車的性價比最高，甚至高於汽油車。圖為豐田Camry油電混合車。(美聯社)

汽車市場研究調查網站「iSeeCars」數據顯示，電動車的入手成本高居所有車種之冠，但使用率卻比油電車少20%。

iSeeCars這項研究分析各式車種的三年駕駛里程狀況，結果顯示，油電混合動力車每年行駛里程約1萬2813哩，電動車則只有1萬256哩，相當於少了20%。

電動車每行駛1000哩的平均成本為每年5108元，混合動力汽車為3056元，汽油車則為3123元，插電式油電混合車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)約4351元。換算下來，電動車每1000哩的成本比油車多63.6%，而油電混合車則比油車少2.7%。

專家解釋，消費者對於電動車的考慮原因包括車輛價格和里程焦慮。

iSeeCars執行分析師布勞爾(Karl Brauer)表示：「里程焦慮和充電基礎設施是電動車駕駛最在意的事，這些因素可能限制車主駕駛的里程。混合動力車和PHEV的純電續航力有限，但若從每年行駛里程來看，里程焦慮並非駕駛開得少的主因。」

電動車廠牌中，「特斯拉」(Tesla)的行駛里程最高，Model 3、Model X和Model Y等車款的車主，每年平均行駛逾11萬哩，高於其他電動車平均行駛里程的1萬256哩。

繼特斯拉之後，第二最受歡迎的電動車是現代(Hyundai)的「Kona Electric」，接著依序為福特野馬(Ford Mustang)的「Mach-E」、奧迪(Audi)的「e-tron」，以及福斯(Volkswagon)的「ID.4」。

iSeeCars數據顯示，混合動力車的性價比(CP值)最高，甚至高於汽油車。

布勞爾說：「混合動力車近年逐漸受到消費者青睞，許多主流車款，包括最新的豐田(Toyota)汽車Camry都只賣混合動力車，這項技術勢將成為產業主要傳動系統。」

另有報指出，部分電動車駕駛會因為煞車和加速而出現暈車、頭暈和惡心等症狀。喬治亞州一名女車主宣稱購買並改駕駛特斯拉電動車後，出現流鼻血、落髮和身體疼痛；她雖然不確定這是否與特斯拉的車子有關，但她賣掉電動車後，所有症狀都不藥而癒。

市場調查顯示，電動車的入手成本高居所有車種之冠，但使用率卻比油電車少20%。(美...
市場調查顯示，電動車的入手成本高居所有車種之冠，但使用率卻比油電車少20%。(美聯社)

電動車 特斯拉 喬治亞州

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