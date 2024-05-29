免鑰匙也能偷車 4招守護愛車

許多新款式汽車改用免插入鑰匙扣及按鍵啟動，取代傳統插入式金屬鑰匙，沒想到竟讓偷車賊下手更方便。(路透)

汽車科技演化，許多較新款式汽車使用免插入鑰匙扣及按鍵啟動，取代傳統的金屬鑰匙，但鑰匙扣也讓偷車賊下手更方便，經常夜裡車停路邊，偷車團夥60秒就可以偷走；英國汽車風險情報公司「Thatcham Research」汽車安全主任工程師隆區伯利(Steve Launchbury)表示，有四種簡易方式可以提升愛車安全。

1.使用訊號阻斷器

美聯社報導，首先可使用訊號阻斷器。這招很簡單又有效，不讓偷車賊盜取鑰匙扣的訊號；訊號屏蔽袋或包包四邊有能傳導的金屬網格，阻斷電磁訊號的傳輸。這種包包不貴，訊號屏蔽盒也有同樣功能，但專家建議先測試好屏蔽是否管用，把鑰匙扣放進去，再接近你的車，如果車不自動解鎖，就代表訊號擋住了。

2.裝舊式駕駛盤鎖

第二種是使用舊式的駕駛盤鎖。有些警察建議車主用這種鎖，車子看來沒那麼好偷；這種立論是讓本想偷你車的賊，看到要花那麼大的力氣切斷鎖，所以知難而退，轉去找更好下手的目標。駕駛盤鎖一般呈碟狀或長條狀，箝在駕駛盤上。還有些版本是安在排檔桿上。負面影響是你要離車、回到車上想再開時，要多花時間安裝或取下。

3.改車門遙控設定

第三是改變遙控設定。對很多車款而言，要關閉無線鑰匙扣設定，讓你無法遙控開啟車門，是辦得到的。福特、本田 及奧迪車是用觸控螢幕。假如你開的是豐田 車，可以長按鑰匙扣的鎖車紐，同時按開啟紐兩次。假如沒做對，鑰匙扣的提示燈會閃四下。下次你按任何按紐，遙控開車門功能就會重新啟動。

4.設法強化CAN安全

最近偷車賊會利用控制器區域網路(CAN)這種新式汽車的特殊功能來偷車。CAN容許不同的汽車組件及系統直接溝通，不走中央樞紐。偷車賊會取下車頭燈之類，連接上可「注入」訊號的裝置而欺騙汽車解鎖、啟動。車廠正在設法改善CAN的安全，而車主可以用實體鎖之類，來增加安全，嚇阻盜賊。另外，市售的電子防啟動系統可以讓盜賊的器材無用武之地。