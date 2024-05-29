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雪佛蘭Bolt頻自燃 通用1.5億基金補償 1人最多獲賠1400元

編譯廖振堯／綜合報導
雪佛蘭電動車Bolt的電池可能導致自燃，該公司設立一項1億5000萬的基金，以補償車主。(路透)
雪佛蘭電動車Bolt的電池可能導致自燃，該公司設立一項1億5000萬的基金，以補償車主。(路透)

通用汽車(General Motors)旗下雪佛蘭的電動車款「Bolt」2015年首次亮相，但其電池始終存在生產缺陷，甚至可能導致自燃；該公司17日宣布正在設立一筆1億5000萬元的基金，以補償Bolt車主。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，通用汽車與南韓的LG、其子公司LG新能源(LG Energy Solution)合作生產Bolt的電池，但推出Bolt後幾年車主陸續向美國國家公路運輸安全協會(NHTSA)投訴電池瑕疵及自燃問題。Bolt車主們2020年向通用汽車提起集體訴訟，指控該公司出售一輛電池有缺陷的汽車。

通用汽車17日聲明表示，三家公司已同意與原告達成和解以了解集體訴訟，而更換過電池或安裝過最新診斷軟體的Bolt車主應能獲得賠償。

根據16日晚間在密西根州提交的法庭文件，曾安裝通用汽車為解決電池問題提供的「最終補救軟體」(Software Final Remedy)之Bolt車主可以從和解基金中獲得1400元。如果是可安裝該軟體但是在軟體生效前(2023年6月13日)就已賣掉Bolt或結束租賃合約的原告，則有資格獲得700元。

通用汽車將起火歸因於電池模組的製造缺陷，導致電池短路。而不管是使用南韓製造或是密西根州LG工廠生產的電池，都曾發生過起火意外，通用汽車遂於2021年於全球大規模召回Bolt，召回總共已耗費18億元。

Bolt是通用汽車首批全電動車款之一，在美銷售近2萬5000輛，其後已通知經銷商停止銷售、2023年12月停止生產。在各大車廠搶進電動車市場的時節，這無疑是通用的重大財務和聲譽打擊。

電動車 密西根州 南韓

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