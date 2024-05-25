電子菸成癮 阿州15歲少年脫水 尿變黑 田納西30歲女子有80歲的肺

眾多病例顯示，吸食電子菸會嚴重危害身體健康。(歐新社)

每日郵報(DailyMail.com)獨家報導，阿肯色州 一名15歲少年因吸電子菸成癮導致嚴重脫水，尿液變黑，病情危急。

梅爾頓(Jake Melton)本月稍早因出現極度暈眩、惡心和眼睛充血等症狀被送往急診室。當天早上他到學校時，身體每一處都感覺疼痛；校護檢查過他的情況後，建議梅爾頓的母親直接帶他去急診室就診。

一到醫院，梅爾頓就陷入昏迷，引起醫生警覺，為他進行一系列的緊急檢查。結果顯示梅爾頓極度脫水，腎功能受損，醫師表示這是他一整天不斷吸食電子菸的直接結果。

電子菸中的尼古丁，會導致身體脫水，因為尼古丁會影響身體複雜的體液平衡和鹽分平衡。

電子菸還含有液態丙二醇(Propylene glycol)，會消耗體內的水分，阻止水分被吸收，同樣會導致脫水。

梅爾頓一天抽的電子菸相當於五根香菸，他還使用薄荷醇尼古丁小菸(pods)，與更高數量的有毒微粒相關。

梅爾頓說自己從兩、三年前開始抽電子菸，很快便上癮，「我用過各式各樣的電子菸，Juuls、 Elf Bars、Juice Heads、Vuses都有，最後我從調味尼古丁換成薄荷醇。」他使用含量5%的薄荷醇尼古丁小菸，相當於約20支香菸，每四天抽一盒。

梅爾頓昏迷了30多個小時；母親懇求他戒菸，但梅爾頓表示自己已經「成癮」，不打算停止這一致命的習慣。

田納西州 一名30歲婦女，則因為吸電子菸引起致命的呼吸系統感染，導致她的肺像被「炸」過一般。

田州紐波特市(Newport)居民漢娜·羅斯(Hannah Roth)，在新冠疫情 期間養成吸電子菸習慣。後來她被診斷出肺炎，醫師表示是吸食電子菸的結果。