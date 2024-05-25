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大腦植晶片 30歲阿爾博四肢癱瘓 用意念操作電腦 憂裝置被移除

編譯陳韻涵／綜合報導
八年前因為一場潛水意外造成脊髓損傷，肩部以下全部癱瘓的阿爾博，今年1月接受Neuralink晶片植入手術，經練習後可透過意念操控電腦游標。(取材自 Instagram)
八年前因為一場潛水意外造成脊髓損傷，肩部以下全部癱瘓的阿爾博，今年1月接受Neuralink晶片植入手術，經練習後可透過意念操控電腦游標。(取材自 Instagram)

首位植入神經科學新創公司「Neuralink」大腦晶片的受試者阿爾博(Noland Arbaugh)表示，植入大腦晶片改變了他的人生，但擔心這個開創性裝置被移除。

來源：YouTube

現年30歲、四肢癱瘓的阿爾博日前接受美國廣播公司新聞網(ABC News)「早安美國」(Good Morning America)節目主持人李維(Will Reeve)專訪，表示馬斯克(Elon Musk)創立的Neuralink公司讓他能用意念幾乎完全操作電腦。

八年前因為一場潛水意外造成脊髓損傷，肩部以下全部癱瘓的阿爾博，今年1月接受Neuralink晶片植入手術，經練習後可透過意念操控電腦游標。

Neuralink表示，約一枚硬幣大小的晶片植入受試者頭骨下方後，運用64根微小電線搭配千餘個電極，讀取大腦神經元活動並連接電腦或智慧手機。

阿爾博說：「我可以像其他人一樣控制電腦，這是我之前做不到的事。」

阿爾博自述不擔心成為這項臨床試驗的首位受試者，因為參與先驅科學研究改變他的癱瘓人生。他說：「我知道如果我這樣做，可以消弭許多人的頭痛和心痛。」

阿爾博受試以來取得大幅進展，但該技術曾出現一些問題，讓Neuralink幾乎要移除晶片。

阿爾博表示，晶片電線曾鬆脫導致功能出錯，他擔心失去晶片後的生活，讓他變得情緒化。他說，「我聽到那之後哭了」。

所幸Neuralink精進了該晶片及其與使用者的連結，公司共同創辦人DJ Seo接受訪問時表示，「我們找到不同方法，讓諾蘭(阿爾博)能重拾他的表現。在那之後，他其實能做到的事比之前更好。」

Neurolink透過官方部落格說明，該公司「修改記錄演算法，讓晶片對神經群體訊號更敏感，將訊號變成游標移動技術，強化使用者介面」。

阿爾博希望，有朝一日脊椎損傷不會讓病患完全失能。他說：「我認為這樣的願景，並不像人們想得那麼遙遠。當有人傷到脊椎送醫，術後幾天後就能出院，這樣很棒，我也認為這會發生。」

馬斯克旗下神經科學新創公司「Neuralink」將晶片植入四肢癱瘓者的腦部，讓患...
馬斯克旗下神經科學新創公司「Neuralink」將晶片植入四肢癱瘓者的腦部，讓患者可以用意念操作電腦。(路透)

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