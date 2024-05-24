AI靠做菜影片複製聲音 啞女能「開口」點餐了

因病失聲的博根藉AI複製聲音，現在也能對戶外電腦輕鬆點速食。（美聯社）

一名因腦部手術而失去發音能力的女孩，透過人工智慧(AI )複製，成功找回她原本的聲音，讓她跟親友的溝通，幾乎恢復至手術之前一樣。

美聯社報導，現年21歲的博根(Alexis Bogan)去年8月在羅德島醫院(Rhode Island Hospital)接受腦部手術，移除腦後腫瘤 ，術後卻出現吞嚥及說話困難，即使經過數個月復元，語言能力依舊受損，造成親友或陌生人並不容易懂得她說的話。小兒科神經外科醫師斯沃科斯(Konstantina Svokos)表示，長達10小時的手術，加上腫瘤位置與嚴重性損害舌肌與聲帶，已妨礙她的進食與說話能力。對此，博根說，「失去我的聲音幾乎就像失去了我自己的某一部分。」所幸今年4月透過OpenAI的Voice Engine，讓她終於找回自己原本的聲音。

博根是第一批使用Voice Engine重現原本聲音的人之一，其他諸如ElevenLabs等AI新創公司也為語言障礙的人測試類似技術。羅德島醫院神經外科醫師阿里(Rohaid Ali)表示，隨著AI進步，數百萬罹患中風、喉癌或神經退化性疾病的民眾將可望受益。他說，「第一個浮現在斯沃科斯醫生腦海的人選就是博根。」

參加實驗的博根必須找到以前的聲音，才能訓練AI去模仿當事人說話的方式，最後她找到一段介紹製作義大利麵沙拉影片以及留給親戚的一段語音信箱留言。首次測試後，眾人對於複製語音的品質感到相當驚艷，今年4月，醫生並為博根設計一款客製化App 。她的母親帕梅拉(Pamela Bogan)就說，「每次聽到她的聲音，我都會非常感動。」博根也表示，「我覺得能夠再次聽到我的聲音真的很棒。」

現在她可以用App向Target店員詢問商品位置並與父親重新溝通，也讓她更輕鬆點速食。她每天使用這款App約40次，同時提出回饋來幫助未來使用的病患。對於隨著自己年齡增長後，她的AI聲音聽起來仍是少女時期的聲音，讓博根感到困惑。因此她表示，希望技術有辦法能讓她的AI語音也會跟著「長大」。

目前博根的醫生已開始複製其他參與實驗的病患的聲音，並計畫將這項技術推廣至全球各地的醫院。OpenAI則表示，由於Voice Engine技術尚未公開，因此在擴大使用時將會謹慎以對。許多小型的AI新創公司則已開始向娛樂公司銷售語音複製服務或讓外界更容易取得，其中多數語音生成供應商雖表示會禁止冒用或濫用情事發生，但在執行使用條款上仍有所不同。