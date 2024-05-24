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AI教父：數百萬人因AI失業 應發「全民基本收入」

編譯廖振堯／綜合報導
有「AI 教父」之譽的辛頓警告AI將造成數百萬人失業。（路透）
有「AI 教父」之譽的辛頓警告AI將造成數百萬人失業。（路透）

國際貨幣基金(IMF)預測，全球40%的工作將受到人工智慧(AI)的影響。而有「AI教父」之譽、去年辭去谷歌副總裁職位的辛頓(Geoffrey Hinton)接受英國廣播公司(BBC)採訪，警告AI將造成數百萬人失業，公民應獲得全民基本收入(UBI)的保障。

每日郵報(Dailymail)報導，辛頓稱AI和機器人將「對社會非常不利」，雖然這些新技術將提高生產力、帶來財富，但因此而失業的數百萬工人無福享受，許多藍領和「中階智力工作」將因AI而消失。他打趣地預測最安全的工作將是水管工，因為AI還不太擅長物理操作，這可能是AI最不擅長的事情。

辛頓去年因擔憂AI威脅而退出谷歌，他表示很高興現在全世界認真看待AI帶來的「生存威脅」，以及對社會的影響。他非常擔心AI會接管許多平凡的工作，而如果如此一來帶來的生產力和經濟效益能大幅提高也非壞事，只要財富能夠平均分配就好，但事實並非如此。

辛頓指出現在的體系財富只會流向富人，而不是失業的人，他認為這極度不利於社會，不僅擴大貧富差距，還增加右翼民粹主義政治人物當選的機會。

因此他相信政府得實施全民基本收入，無條件、定期發給民眾定額現金。「但我認為這還不夠，因為很多人從他們的工作獲得自尊。全民基本收入只能解決溫飽和房租問題，並不能解決自尊問題。」

從去年5月以來，美國公司因使用AI裁減超過4600個工作，特別是在媒體和科技領域。據估計實際數字可能更高，因為企業在裁員宣布中，不會明確提到是因採用AI而減少員工。

另一方面，日常工作使用生成式AI的專業人員也大增。從金融服務到行銷分析和專業服務等多個領域的1萬5000多名員工在接受調查時表示，他們每周至少使用一次AI。幾乎三分之二的白領工人說，使用AI後生產力有改善，通報相同結果的藍領工人則為54%。

辛頓主張應以全民基本收入來因應AI造成的大量失業。(路透)
辛頓主張應以全民基本收入來因應AI造成的大量失業。(路透)

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