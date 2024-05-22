減壓留人才 多校提供教職員托兒服務

格芮芬離開餐廳工作改任托兒中心員工，因為肯塔基州向托兒員工提供免費或費用低廉的托兒服務。圖為格芮芬陪托兒中心的小朋友玩。（美聯社）

在愛達荷州 、德州 等早期兒童教育資金有限的州，一些學校正領頭實施新舉措，為員工提供有品質、可負擔的托兒服務，希望能留住教師。

一些學區 將捐贈的空間改造成員工的托兒所，其中也有一些托兒所同時為急救人員提供服務，另外一些學區將兒童照護服務納入校園。

學校希望養育子女的教師不必被迫在工作和育兒之間抉擇，因為教育工作者仍以女性為多數。

數據顯示，比起男性，女性更有可能離開職場去照顧孩子，此外，根據全國教育協會(National Education Association)的資訊，在兒童照護花費變得更難維持的同時，教師的薪水仍跟不上通膨的速度。

對於要養育小孩的教育工作者而言，離開教職可能是個吸引人的選擇，使得學校留住人才的挑戰變得更加困難。

德州理查森(Richardson)學區的學監塔比莎·布拉南姆(Tabitha Branum)說：「若是要支持我們的社區，我們需要最好的教師。」她的學區經營兩間托兒所，目標是開設更多間托兒中心，「這是我們吸引並留住最好的人才的策略之一。」

2022年，全國各地的學區領導人報告稱，教職人員空缺增加，63%的管理人員認為疫情是原因之一；根據蘭德公司(RAND)的調查，上一個學年，近四分之一的教師表示可能因為壓力、理想破滅、低薪和繁重的工作量而辭職。

由學校支持的兒童照護服務可以減輕教師壓力。

非營利組織Child Trends早期兒童發展研究員范金·林(Van-Kim Lin)說，為學校員工提供的托兒服務對於學生來說有好處。

因為員工更替率降低，孩子們可以與教育工作者、輔導員或其他員工建立更牢固的關係，而孩子在年紀較小時就已經進入校園。