雷根號結束9年印太部署 啟航返美 華盛頓號接替任務

第七艦隊航空母艦「雷根號」正準備駛離母港橫須賀。(美聯社)

第七艦隊航空母艦「雷根號」(CVN-76 USS Ronald Reagan)16日駛離在日本 的母港橫須賀(Yokosuka)，結束印太地區近九年任務，啟航返回美國本土，其任務將由同級「華盛頓號」航艦(USS George Washington)取代。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，17日當天一早，在親友眷屬的歡送下，「雷根號」的水手逐一接受美國駐日大使艾曼紐(Rahm Emanuel)握手致意，然後登艦準備啟航。出港時，數百名水手在飛行甲板上排出日語「ではまた」(dewa mata，後會有期)人型標語，向東道主日本告別。

在親友眷屬歡送下，雷根號結束在印太地區長達九年的部署，啟航返回美國本土。(美聯社)

在兩艘導彈驅逐艦「斯莫爾斯號」(USS Robert Smalls)和「霍華德號」(USS Howard)護送下，「雷根號」稍後將抵達華盛頓州 布瑞米爾頓(Bremerton)的船廠，抽換核子反應爐燃料棒，並接受為期近一年的大規模檢修和翻新。

隸屬於尼米茲級(Nimitz-class)核子動力航空母艦的「雷根號」，排水量超過10萬噸，搭載90架各型飛機和直升機，於2015年首次抵達橫須賀，加入第七艦隊，是唯一部署在美國境外母港的航艦。過去九年來，參加過數十次多邊演習，造訪過十多個外國港口，去年還寫下歷史新頁停靠越南 峴港(Da Nang)。

「雷根號」部署印太地區期間，正值中美競爭加劇，兩國關係緊繃之際，對於加強美日兩國共同防衛，發揮關鍵作用。艾曼紐向記者表示：「雷根號航與船員們確保印太地區數百萬人民的生活不受脅迫、侵略與鎮壓。」

近年由於中國與菲律賓等國對於南海島嶼主權爭端，引發區域緊張局勢升級，加上中國對東海無人島嶼虎視眈眈，日中兩國海警船艇多次對峙，讓日本憂心忡忡，加速軍事建設並增加與美國的聯合海上演習。

前日本防衛大臣稻田朋美(Tomomi Inada)表示，日本與美國等友邦國家合作是捍衛國際秩序的關鍵，她說：「我們有危機感，不能讓東海成為另一個南海。」