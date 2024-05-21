美改裝韓二手客機 當核戰「末日飛機」

國防承包商內華達山脈公司最近以6.75億元的代價，從韓航購得5架中古波音747-8型客機，準備改裝為核戰空中指揮管控中心，也就是俗稱的「末日飛機」。(取材臉書)

有線電視新聞網CNN報導，國防承包商內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)以6.75億元的價格，向大韓航空購得五架二手波音747-8型客機，準備改裝為核戰空中指揮管控中心，也就是俗稱的「末日飛機」。

CNN報導指出，內華達山脈公司在4月26日獲得空軍130億元的合約，負責建造「可存活的空中作戰中心」(Survivable Airborne Operations Center)-- 這是末日飛機的正式名稱，作用如同空中的國防部 ，可搭載總統、國防部長、三軍參謀首長等百餘名要員，從世界任何一地的上空指揮全球美軍部隊。

根據國防部的要求，「末日飛機」必須能夠抵抗強力電磁脈衝的衝擊，因為核彈 爆炸時釋放出的電磁脈衝可以「阻斷、永久破壞最關鍵基礎建設的電子零組件以及整個系統，也會衝擊大型建設。」

空軍現役的末日飛機E-4B「夜間守衛」(Nightwatch)是由舊型的波音747-200型客機改裝而來，於1980年代服役。波音747-8則是巨無霸客機系列最新、同時也是最後一代，於2010年首次飛行。依照慣例，最新的末日飛機型號極有可能是E-4C，預定於2036年服役。

美國空軍目前共有四架E-4B，並隨時保持至少有一架末日飛機在待命警戒狀態。

空軍發言人安·史戴凡內克(Ann Stefanek)證實，最新型末日飛機的標案已於4月發包。她並表示，這項武器系統的發展對於國家安全至關重要，確保國防部的核武指揮管制與通訊能力在未來數十年，無論平時或戰時，都能維持穩固強大。「為達到作戰要求，此一武器系統將由商用飛機衍生組成。這些飛機經過改裝並予以強固後，可以符合軍事需求。」