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假科研泛濫…老出版商Wiley兩年撤逾萬篇論文 停19期刊

編譯潘勛／綜合報導
假科學研究如洪水般出現在頂尖科學期刊，導致出版商撤回論文數千次，損失數百萬元。(美聯社)
假科學研究如洪水般出現在頂尖科學期刊，導致出版商撤回論文數千次，損失數百萬元。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，假科學研究如洪水般出現在頂尖科學期刊，導致出版商撤回論文數千次，損失數百萬元；新澤西州擁有217年歷史的約翰威立(Wiley)出版公司受影響最大，14日宣布停止發行19份期刊，部分期刊受到大規模研究舞弊所汙染。

約翰威立發言人表示，光是過去兩年，該出版社便收回1萬1300篇以上受玷汙的論文，而且已停刊四種期刊。除約翰威立外，至少還有兩家出版商也收回數百篇堪疑的論文；還有幾家收回劣質論文，但篇數較少。

雖說論文造假的規模很大，但僅占繳交給各期刊論文總數的很小比率；只是，這個現象已危及規模近300億元的學術出版產業之合法性，還有整體科學的公信力。

非營利物理科學出版社「IOP Publishing」2022年發現近900篇論文造假，社內同儕審核及誠信研究處主任艾格頓(Kim Eggleton)表示，那個現象讓社方恍然大悟，內部人員或行業所有從業人員都不例外，威脅確真不假。

科學造假的來源是「論文工坊」，由個別人等或行號組成，出一定價錢，就會找科學家當論文作者，寫全篇或部分羅織的論文。工坊接下來繳交其論文，一般會避開聲名顯赫的期刊，較愛投給只出一次的特別專刊，那些刊物較不會徹底走完整個審核流程，讓假作品更有機會出版。

全世界科學家都遇到壓力，要在同儕審核過的期刊發表論文，有時是為了贏得專案補助，有時是為符合升級條件。學者們表示，這種現象讓人有動機想欺騙期刊體系；很多期刊都向作者們索取出版費用。

有問題的論文一般都大批量出現在一家出版商或期刊內部，數百篇到數千篇不等。監督這個問題的期刊行業組織指出，最常見的做法是把同一篇論文同時投給多篇期刊，把打進去的機率放到最大。出版商表示，有些詐騙之徒甚至喬扮成學院人士，確保能取得專刊客座編輯的職位，還有學術會議的籌辦人，從而控制出版的論文。

新澤西州 華爾街 洪水

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