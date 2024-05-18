MIT學者研究：沉重積雪可能引發密集地震

2021年大雪之後，日本能登半島地震頻率大幅增加，每天記錄到幾百次。規模最大的一次發生在今年1月1日，規模達7.5，造成240多人喪生。(美聯社)

「科學進展」(Science Advances)期刊8日登出的最新研究指出，日本 能登半島2020下半年以來發生數千次地震 ，引起學者們好奇，想了解過於沉重的積雪是否會引發密集地震，研究後指出，兩者之間可能有關，這也是第一篇指出天氣或氣候變遷 與地震活動關聯性的研究。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，研究作者之一、麻省理工學院地球、大氣及行星科學助理教授法蘭克(William Frank)指出，當年的大量降雪，似乎與那批大地震有關聯，世人不應忘記，氣候本身對地球深處張力狀態的改變，其實具有影響力，甚至引發地震。

研究成果並未指出氣候或天氣變遷直接導致地震，而是認為某地區地震的頻率，可能因地表以下水的流動方式而有增減，還有地表積雪重量施加的壓力。

美國地質學會(United States Geological Society)地球物理學者薛利(David Shelly)表示，這篇研究引發有趣的問題，但還要更多研究，才能證實。

這篇研究的對象是日本能登半島的數千次地震；能登半島位在東京西北的日本海濱。2021年大雪之後，該地區地震頻率大幅增加，每天記錄到幾百次。法蘭克表示，日本民眾注意到下雪之後，相形之前，該區域地震次數以十倍增加。

那批地震之中，規模最大的一次發生在今年1月1日，規模達7.5；日本紅十字會表示，主震造成240多人喪生。