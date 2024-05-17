熟齡養老不換房 斥資升級無障礙設施「再住20年」

北卡州的卡爾夫婦在其完成裝修的無障礙浴室合影。（美聯社）

美聯社-NORC公共事務研究中心民調顯示，絕大多數50歲以上成年人傾向不搬家、留在自宅愈久愈好。熟齡一族不換房，不少人寧可斥資升級居家無障礙安全設施。如何因應人們「就地養老」的需求，也已成為明顯商機。

67歲的金．卡爾和他65歲的太太莎莉（Gene Carr and Sallie Carr）住在北卡州韓德森市的兩層樓房27年， 他們存夠錢且有先見之明，在2022年8月裝修盼能再住至少20年的住家。

卡爾夫婦請建商在一樓打造可讓輪椅通行無阻的主臥室和浴室，一年前就在即將完工之際，卡爾先生小中風 ， 後來情況好轉 ，而裝修好的房子助他較容易克服中風後的平衡問題。

包括家居裝修連鎖店、承包商、設計師和建築師，都看到老年消費者對於不顯眼的安全護欄、較低的水槽、屋內電梯和其他便利設施的需求。

美國最大家居裝修連鎖店家得寶 (Home Depot) 自有品牌Glacier Bay，決定推出更時尚的安全扶手和更易使用的水龍頭。其競爭對手勞氏 (Lowe's) 2021年創建一站式商店，提供輪椅坡道、柚木淋浴凳、更高的馬桶和其他適合嬰兒潮世代的產品。

勞氏趨勢和風格總監莫妮卡·里斯 (Monica Reese) 談到相關產品的目標客戶時說：「他們渴望浴室散發出華麗氛圍，同時無縫結合基本的無障礙功能。」

日本ToTo公司1980年代推出免治馬桶，積極向老年人推銷，稱其有助預防尿路感染並減輕護理人員負擔。Toto美國子公司研究顯示，從2020年初到去年底，46至55歲消費群擁有免治馬桶者增加20個百分點。

加州 室內設計師格萊斯特(Wendy Glaister) 說，加州一般浴室裝修費用為4萬5000至7萬5000元，越來越多50多歲和60歲出頭的客戶正為來年重新裝修自住房屋做打算。

事實上，老年人適用住房需求已變得更加緊迫。根據2020年修訂的美國人口普查 報告，預計到2034年，美國65歲以上人口將首次超過18歲以下人口。