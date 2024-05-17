每天步行、維持社交 她82歲年年跑半馬

82歲的威瑪．金恩從70多歲開始，每年都參加華府半馬拉松比賽。圖為該比賽終點。(取材自臉書)

變老不等於就得放慢生活腳步，現年82歲的威瑪．金恩(Wilma King)從70多歲開始，每年都參加華府 半馬拉松 比賽，並養成每天步行8哩的習慣；科學顯示，她規律的日常鍛鍊，包括重量訓練和靈活度訓練，都有助長壽。

威瑪於2014年在她的女兒安德莉雅(Andrea)以及親友的陪同下，完成了她人生第一場半馬拉松賽事；「他們看起來很開心，所以讓我想要加入，」威瑪告訴「商業內幕」(Business Insider)。

專家和研究指出，只要你跟隨威瑪的三個好習慣，即使你無法去跑馬拉松，也能幫助保持心臟健康。

保持每日晨間散步好習慣

威瑪表示，自己的生活中一直都有很多活動，當她女兒大到可以坐在車座裡時，她馬上就帶著她與家人一同出遊騎自行車。但威瑪在2014年，被診斷罹患心包膜炎(pericarditis)、胸膜炎(Pleurisy)和瓣膜問題；她下定決心要盡力保持健康，並開始定期散步。

現在，每日長距離散步已是她主要的運動方式，估計每個月可走到200哩；不過專家指出，普通人每天只需要多走500步到1000步，就能帶來健康益處。

與親友分享散步照片 維持社交

威瑪指出，她的晨間例行公事，還包括與親友保持聯繫；她會在散步的途中用手機拍照「打卡」。

科學證明顯示，社交可以延長壽命，並提升你維持日常鍛鍊的動力；在居民長壽且具有最長預期壽命的藍區(Blue Zone)內，就以建立並保持活躍社交活動而聞名，因為這對身心健康都大有益處。

重量和靈活度訓練以防受傷

威瑪除了散步外，還保持了從事伸展和活動度等訓練的好習慣，來幫助保護她的關節 ，並且會在家中進行最有效的抗衰老運動，那就是重量訓練。

一位私人教練就曾告訴「商業內幕」，透過保持靈活度來防止受傷，是長壽的關鍵。