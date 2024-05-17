每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

第二代日裔美國人三輪芳子今年2月迎來110歲生日。(取材自Instagram)

第二代日裔 美國人三輪芳子(Yoshiko Miwa)今年2月迎來110歲生日，也是全美最高壽的日裔，三輪強調保持好心情以及每天吃麵，是她能夠健康高壽的秘訣。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，三輪出生後經歷西班牙流感、禁酒令、黑色星期二、二次世界大戰以及父母、兄弟姐妹與朋友先後離世的傷痛，但這位超級人瑞堅持一大原則：「切勿沉緬於過去」。

三輪兒子艾倫(Alan Miwa)表示，母親擁有日本 傳統人格特質「gaman」：「以耐心與尊嚴忍受一些看似難以忍受的事情。」並強調這種堅韌個性讓許多二代日裔得以走過人生苦難。

三輪原名田中芳子(Yoshiko Tanaka)父母是日本移民，1914年2月28日出生在加州瓜達盧佩(Guadalupe)，家中七名子女排行第五。

不過1919年母親與年幼弟弟先後去世，父親努力經營自家農場以養活孩子， 並將三輪和兄弟姊妹送到瓜達盧佩佛教道場(Guadalupe Buddhist Church)設立的兒童之家居住。

三輪1936年自柏克萊加州大學 University of California, Berkeley)商科畢業；1939年與同為日裔的亨利(Henry Miwa)結婚並改為夫姓。

不過二戰期間，三輪夫婦與家人全被關進亞利桑那州鮑斯頓(Poston)監禁營，直到二戰結束後獲釋，定居加州霍桑(Hawthorne)，不過當時日裔就業困難，丈夫自營植物苗圃，三輪在1963年也考取護理執照，婚後育有三子，如今更多了10個孫子、20個曾孫和1個曾曾孫，名符其實的五代同堂。

三輪退休後，每天早上步行4哩，1990年，年屆76歲的她還參加步行馬拉松完成20K的比賽，平時熱愛閱讀、插花、日本水墨畫等，興趣廣泛，不過如今坦承最大樂趣是睡覺。

三輪參加寫作課，親手寫下自傳，描述在兒童之家的成長並從佛教信仰獲得精神力量，將過去旅行世界各地的經驗與大家分享。