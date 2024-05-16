哥大學生最終命運？專欄作家：將獲歷史肯定

抗議學生4月30日破壞漢密爾頓大樓的門。 （美聯社）

席捲美國各家大學校園支持巴勒斯坦 反對以色列 的學生運動，始於哥倫比亞大學，發展到現在，學生遭到暴力鎮壓及逮捕，有人反思哥大 學生今次學運最終是贏家或是輸家？專欄作家貝拉方特 (Ginia Bellafante) 在紐約時報發表評論，認為歷史會支持這次運動。

她認為，當身穿防暴裝備的警察首次在哥大校園清場，拘捕了109人，雖然大多數是學生，但市長亞當斯(Eric Adams) 聲稱是是「外部煽動者，使我們的孩子激進化」，實際是將這次學運邊緣化。

然而這類遭邊緣化的抗議活動，往往是站在歷史的正確一邊。

貝拉方特以1963年蓋洛普(Gallup)的民調為例，當時60%的受訪者對華盛頓的民權運動遊行持負面看法，認為會導致暴力，是有人在外部煽動。兩年後仍然有許多美國人相信，外部煽動者是民權運動的幕後黑手。然而歷史證明這是完全錯誤的。

在今次學運裡，哥大並沒有應學生要求與以色列有關的企業割席，反而關閉了校園，課程及期末考試改為遙距，被捕學生遭到停課，這些都讓人認為是學生失敗了。然而哥大的學運蔓延到主要西方國家，鼓舞了許多人，成為全球頭條新聞，都說明抗議活動是取得了勝利。

貝拉方特說，激進的社會運動往往站在歷史的正確一邊，但歷史也表明，戰術錯誤也會削弱抗議活動的真正性質，學生占領大學建築物正是如此。

任何社會運動裡，總會有一個時刻，其初心會遭到其他事實所掩蓋，這次學運也不例外，現在人們焦點都放在學生的對抗，反而忽略了加薩巴勒斯坦人所遭遇的慘況。