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1968年反越戰學運人士 反思現今挺巴學運

編譯俞仲慈／綜合報導
持槍的芝加哥警察1968年8月29日準備驅趕結集在民主黨全國大會外的反越戰抗議者。（美聯社）
持槍的芝加哥警察1968年8月29日準備驅趕結集在民主黨全國大會外的反越戰抗議者。（美聯社）

美國大學校園抗議活動延燒，已有數千人被捕，校園動盪不安，讓許多參與20世紀60年代年的學運人士彷彿回到過去，華爾街日報(WSJ)採訪數名年逾70的學運人士，有些人表達支持，有人認為校園暴力語言充斥，應該畫清界限。

現年75歲的庫南(James S. Kunen)1968年是哥倫比亞大學(Columbia University)大二學生，符合延後入伍條件，不過仍知道去越南參戰，不是殺人、就是被殺：「發現自己無法忍受這種情況，我必須做點事。」

於是庫南等多名學生占領哥大漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)，也是上個月被巴勒斯坦支持者占領的同一棟建築物；根據庫南表示，抗議者在一周內就占領包括校長辦公室等五棟大樓，不過最終遭到警方驅離、加以逮捕。

庫南坦承支持當前學運，他說：「發生加薩無辜百姓慘遭屠殺這種令人無法容忍的事，挺身而出是件好事。」

1968年時任哥大學政治系助教、高齡79歲的赫維茨(Neal Hurwitz)則是支持以色列、反對哈馬斯、反對抗議者破壞漢密爾頓大樓，認為當前學運與當年的反戰運動截然不同：「充斥著仇恨、憤怒與暴力語言，60年代當時想法更趨理性與成熟，如今都是訴諸感性。」並指出當年許多學運人士被警方打到頭破流血，「如今警察更聰明，或許更人性化」。

1969年在麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)就讀的佛雷(Linda Frey)回憶當時表示：「我們只是在校園裡遊行。」不料警方全面反擊，使用催淚瓦斯驅離學運人士。

退休精神病學者佛雷指出，當前學運人士高呼阿拉伯語「起義」(intifada)口號，令她深感不安，因為此語是煽動對以色列和猶太人暴力相向；還有「從河流到大海」(From the river to the sea，意指約旦河和地中海)，向來被猶太人視為毀滅以色列的口號，佛雷直言：「我不認為學生們真的知道自已在講什麼。」

加州74歲退休律師路易斯(Steve Lewis)當年就讀聖塔芭芭拉加州大學(University of California, Santa Barbara)，沒有參加學運而是專心為反戰候選人拉票：「我認為政治活動比起任何事情更有效果。」並補充道：「60年代我們參與學運，是呼籲拯救越南人民性命，也拯救美國士兵性命，而不是去殺人。」

「當年學運更有自發性」

華爾街退休律師、79歲格拉斯科夫(Donald Glascoff)當年在耶魯大學(Yale University)與康乃爾大學(Cornell University)法學院就讀期間，曾參加60年代多場抗議活動，對於耶魯與哥大校園抗議活動，發現參加者更多元化、更有組織性且規畫有序：「對我而言，60年代的學運似乎更有自發性。」

1970年5月4日，再三天就滿20歲的卡勒(Dean Kahler)就讀俄亥俄州肯特州立大學(Kent State University)，當時共和黨籍州長要求警方鎮壓校內學運，結果造成4死9傷的悲劇，其中圍觀的卡勒被一顆子彈穿過脊椎，餘生只能坐輪椅。

隨後卡勒成為民主黨堅定支持者，並開始從政，1985年至1993年擔任俄州雅典郡(Athens County)郡長，宣導選民積極投票：「我要宣揚參與民主的重要性，這不是一場觀賞活動。」

73歲的肯特州立大學新聞系教授的坎福拉(Chic Canfora)當年參加學運，也是槍案目擊者：「我們這代人被派去犧牲性命，即使是一場無法獲勝的戰爭。」並對於眾院議長強生(Mike Johnson)等政界人士希望國民兵介入學運，深感震驚，因此提醒學運人士保持理性和平，防範有心人士滲透並呼籲：「希望他們不要放棄追求中東和平，學生們仍和54年前一樣都是美國的良心。」

俄州國民兵1970年5月4日進入肯特州立大學，鎮壓反戰抗議者。 （美聯社）
俄州國民兵1970年5月4日進入肯特州立大學，鎮壓反戰抗議者。 （美聯社）
芝加哥警察1968年8月28日驅趕聚集在葛蘭特公園的抗議者。（美聯社）
芝加哥警察1968年8月28日驅趕聚集在葛蘭特公園的抗議者。（美聯社）
大學生參加1965年10月16日在波士頓舉行的反戰遊行。（美聯社）
大學生參加1965年10月16日在波士頓舉行的反戰遊行。（美聯社）
俄州共和黨籍州長1970年5月4日要求警方鎮壓肯特州立大學的學運，結果造成4死9...
俄州共和黨籍州長1970年5月4日要求警方鎮壓肯特州立大學的學運，結果造成4死9傷，當時圍觀的卡勒被一顆子彈穿過脊椎，餘生只能坐輪椅。 (美聯社)
1966年26日在費城舉行反戰遊行。（美聯社）
1966年26日在費城舉行反戰遊行。（美聯社）
73歲的肯特州立大學新聞系教授的坎福拉，當年也參加反戰學運。（美聯社）
73歲的肯特州立大學新聞系教授的坎福拉，當年也參加反戰學運。（美聯社）

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