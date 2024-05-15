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住宅變海灘？寶可夢玩家為抓寶 亂改開源地圖

編譯徐薏茹／綜合報導
去年在紐約舉行的大型「寶可夢GO」活動。(美聯社)
去年在紐約舉行的大型「寶可夢GO」活動。(美聯社)

開放地理資料庫「開放街圖」(OpenStreetMap，簡稱OSM)運用開源協作機制，允許所有使用者加入編輯，常被形容為「地圖版維基百科」，沒想到卻意外成為「寶可夢GO」(Pokémon Go)玩家捕捉稀有寶可夢的工具。

格勞斯(Daniel Graus)不久前注意到，OSM的一些用戶在奇怪的地點創建海灘資料。

一名用戶將聖路易斯(St. Louis)市中心的一排連棟房屋劃定為「海灘」，匹茲堡(Pittsburgh)郊區的一個後院泳池，以及紐約州坎登(Camden)一住宅建築也都被標記為海灘。

「開放街圖」(OSM)運用開源協作機制，允許所有使用者加入編輯，常被形容為「地圖...
「開放街圖」(OSM)運用開源協作機制，允許所有使用者加入編輯，常被形容為「地圖版維基百科」。(OpenStreetMap截圖)

格勞斯很快便明白神秘「海灘」出現在OSM的背後原因，寶可夢GO遊戲開發商Niantic上個月底更新寶可夢GO，創建新的寶可夢生物群系或棲息地，某些寶可夢只在這些區域出沒。

OSM用戶標記假的海灘位置，以提升捕捉稀有寶可夢──海地鼠(Wiglett)的機會。

寶可夢海地鼠。(取自寶可夢網站)
寶可夢海地鼠。(取自寶可夢網站)

格勞斯說：「有人破壞一個自2006年就開始發展的計畫，只為了在遊戲中獲得一點小小的優勢，這令人沮喪。他們的想法非常自私，只想到自己，如果大家都這樣做，那麼地圖就沒用了。」

寶可夢GO上個月推出#RediscoverGO活動，鼓勵玩家探索周遭的世界。

一些玩家使用OSM來預先確定寶可夢的出沒地，寶可夢GO更新後，格勞斯開始注意到OSM上可疑的編輯紀錄，「他們試圖在遊戲中作弊。」

寶可夢玩家據在一起抓寶。(美聯社)
寶可夢玩家據在一起抓寶。(美聯社)

格勞斯對於寶可夢GO玩家為了誘捕寶可夢在OSM做的善意編輯沒有意見，但如果玩家在他們的房子創建一個公園，或是在地方棒球場創建一處海灘，便會破壞交通機構、導航公司和共乘應用程式使用的工具。

OSM基金會顧問馬龍(Mikel Maron)說，玩家的這一做法幾乎肯定會失敗，像格勞斯這樣的編輯者會很快找出錯誤並修正，亂改地圖資料的使用者會被禁止使用OSM，「世界各地的人都在注意(地圖)，這些改變很快就會被揪出。」

紐約州

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