美好事物全壓碎？新iPad廣告「讓人不安」 行銷專家：蘋果變了

蘋果公司最新創意廣告影片中，液壓機壓碎了一切美好事物，獨留iPad Pro。不料廣告效果適得其反，不但不得人心，甚至令人感到不安。(美聯社)

最新款iPad Pro和iPad Air皆大幅提升規格，iPad Pro更號稱是「有史以來最強大、最纖薄的iPad」；然而蘋果今年Q1的iPad銷售量年減17%，僅占整體銷售業績的6%。蘋果為提振買氣推出iPad Pro創意廣告，卻適得其反，不但不得人心，甚至令人感到不安。

蘋果公司已聲明致歉，表示不會在電視上播放該廣告。

名為「壓碎！」(Crush！)的廣告中，蘋果在液壓機平台上展示一系列物品，諸如鋼琴、遊戲機台、地球儀、留聲機、顏料、爵士鼓組、節拍器、相機、書本，甚至是桌上型電腦。接著液壓機緩緩降下，所有物品開變形、爆裂、粉碎，化為粉塵。然後液壓機升起，平台上唯一矗立的便是最新一代iPad Pro，背景音樂歌聲唱道：「我需要的只有你」(all I need is you)。

廣告傳達的概念簡單明瞭，即「新iPad無所不能且輕薄」，但多名行銷專家指出其效果並不理想。賓州 大學(University of Pennsylvania)華頓商學院(Wharton business school)行銷學教授里德(Americus Reed II)表示它令人不安，他能理解廣告概念，但它表現出的卻是「科技粉碎了懷舊的歡樂生活」。

蘋果月初推出最新iPad Pro，號稱是「有史以來最強大、最纖薄的iPad」。(美聯社)

有些人認為這則廣告生動地隱喻當今業界潮流，卻帶來反效果：許多人正擔心自己的工作或日常生活被新興科技取代，而感到不確定或恐懼，尤其是人工智慧 (AI)熱潮興起後這種恐懼更為廣泛。

也有專家說這則廣告與蘋果過去的行銷方式顯著不同，他們以往多採取正面、激勵人心的概念。1984年推出麥金塔電腦(Macintosh)的著名廣告，訴求打破框架、獨立思考。維吉尼亞 聯邦大學(Virginia Commonwealth University)品牌中心課程(Brandcenter)總監格雷夫斯(Vann Graves)說，新iPad廣告卻傳達「世上所有創造力都被液壓機壓縮進每個人使用的設備中」，「蘋果已經成為它從未想過的樣子。」