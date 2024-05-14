不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

在美國總統拜登 準備對中國商品祭出新一波關稅 之祭，美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅，理由是這些進口廢棄食用油不利美國用於投入生產生質燃料的農作物。

根據彭博資訊見到美國油籽加工商協會（NOPA）周末向成員發出的通知，希望將地溝油進口的關稅稅率從目前的15.5%往上提高。該組織代表著美國最大的黃豆加工業者，包括農糧交易巨擘嘉吉（Cargill）、邦吉全球公司（Bunge Global）和Archer-Daniels-Midland。

NOPA的執行長布勒（Kailee Tkacz Buller）表示，為了回應可能對廢棄食用油徵收額外關稅的傳言，發出了這份通知。他說，NOPA成員支持要與電動車和太陽能等其他乾淨能源一樣，創造公平的競爭環境。

黃豆輾磨業者擔心，從中國進口的廢棄食用油大量湧入美國，會導致市場對美國這類以農作物為基礎的原料需求減弱；這些原料可用於生產再生柴油和永續航空燃料。此外，未經證實的傳言指出，來自亞洲的廢棄食用油可能摻了棕櫚油等新鮮植物油，不僅可能扭曲大宗商品的價值，也違背美國生質燃料法律。

黃豆油價格今年來下跌，不過，隨著商品交易商等待關稅的消息，芝加哥交易的黃豆油期貨近日來已見回升。拜登預料今天（14日）會公布對中國的新關稅措施，其中部分是在前總統川普任何首度開徵的關稅。目前不清楚最新措施是否會包含廢棄食用油。

白宮 官員不予置評。

種植黃豆和其他用來提煉再生柴油等作物的美國農民，因相關的貿易糾紛損失最大。也因此，美國是否對中國進口的廢棄食用油加徵關稅，預料可能引發農業團體和生質燃料製造商之間的緊張情勢。後者藉由從中國進口廢棄食用油來賺錢。

根據美國國際貿易委員會（CFTC）的數據，2023年美國進口的廢棄食用油年比成長逾兩倍，其中超過50%來自中國。廢棄食用油進口大幅增加，使大豆加工商的利潤受到影響，一些工廠只好放慢生產速度。