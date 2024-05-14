蘋果機App出包 波及8.6萬名糖尿病患

糖尿病同步照護公司的的t:connect手機應用程式與t:slim X2胰島素注射泵。(Tandem Diabetes Care Inc.官網)

供蘋果手機下載的糖尿病患者應用程式出問題，軟體開發商糖尿病同步照護公司(Tandem Diabetes Care Inc.)已通知8萬6000名胰島素同步注射器使用者，把軟體更新到2.7.1以後的最新版本。

2.7版的t:connect應用程式與t:slim X2胰島素注射泵同步作業，但舊版的軟體會突然當機，然後又不斷自動重新啟動，使用藍芽連線的胰島素注射幫浦電池可能因此耗盡，相關原因已造成224起受傷案例。聯邦食藥局 (FDA )發出一級緊急召回令，因使用該器材可能造成重傷或死亡。

FDA說，一級召回令是最嚴重的召回行動，但此一召回令只是「修正」軟體，不是要廠商下架胰島素同步注射泵。蘋果手機的t:connect2.7版應用程式上市時間為2024年2月12至2024年3月13日，產品代號QFC。

因軟體差錯導致的胰島素泵驟然失效，可能延誤胰島素注入身體的時間，造成危及生命的傷害，也可能造成高血糖(hyperglycemia)或糖尿病酮症酸中毒(ketoacidosis)等嚴重併發症。

FDA表示，糖尿病同步照護公司3月18日起，已經發函給所有受到影響的用戶，請他們趕快上iPhone手機的「蘋果應用程式商店」(App le App Store)下載更新版軟體，至少要更新到2.7.1以上的版本。

更新後，要在網路上填具表格，表示已收到更新通知，也要自行隨時注意胰島素幫浦電池的充電量。食藥局說，如果問題持續不斷，它鼓勵用戶購置備用胰島素注射器。

對這次產品召回、軟體更新還有問題或疑慮的客戶，可打廠商電話(877)801-6901尋求協助。