醫院怕被賴帳提前收費 患者負擔不起 手術被迫延後

醫療檢查費用的欠費追繳通知。全美愈來愈多醫院和醫療機構因經常收不到手術費或診療費用，要求病患提前付款。(美聯社)

全美愈來愈多醫院和醫療機構因經常收不到手術費或診療費用，要求病患提前付款；財務困難的人只好被迫推遲手術，有些人則因被超收而費神追討退費。

佛州 一名小女孩最近就遇到付不出手術費的窘境。她需要切除扁桃腺，位於梅里特島上(Merritt Island)的梅特里島外科中心(Merritt Island Surgery Center)要求手術前預先付費；母親身兼三份工仍無力負擔，不得不透過GoFundMe網站求助籌款。

這家醫療機構規定開刀前如果未付費用，手術將被推遲。小女孩的手術費用預估為3000元，母親必須在七個星期內籌到2000元。

多年來，醫院和外科中心都是等手術結束才向患者收費，結果經常被賴帳，不得不追著病人催款、甚至委託討債人處理。為避免耗費時間精力催債，愈來愈多醫療機構都要求患者提前付款。

對患者來說，與嚴重病情搏鬥之餘還要先掏出數千元，倍感痛苦。

聯邦法律要求醫院在緊急情況下必須照顧病人。醫院指出，不會因為拿不出預付款而拒收緊急患者。

醫療保健諮詢軟體業者Kodiak Solutions針對全美1850家醫療院所今年第一季的數據加以分析，發現23%的醫療費 用在治療前即被收取，高於2022年同期的20%。

醫院稱，事後追討未付帳單困難重重且成本高昂，因此向非緊急患者要求預付款項。

對許多家庭來說，治療費籌措不易。 非營利組織凱瑟家庭基金會(KFF)調查發現，一半受訪成人表示，萬一突然生病受傷，將無法負擔500元以上醫療費用，必須借錢治病。

另一方面，部分醫療機構在超收退費的時候，也是不乾不脆。