治病燒錢…醫療保險不夠付 近半癌患欠債

美國癌症協會調查發現，儘管有保險，將近半數癌症患者仍欠下醫藥債，其中一半債務超過5000元。(美聯社)

美國癌症 協會(American Cancer Society, ACS)調查發現，儘管有保險，將近半數癌症患者仍欠下醫藥債，其中一半債務超過5000元。

ACS的癌症行動網絡9日發表調查報告說，有保險不見得能躲掉醫療債務，這是3月18日到4月14日調查近1300名癌症患者所獲得的結論，凸顯治療癌症費用之高。

47%的患者說，他們為了治療癌症，欠下債務；三分之二負債期間超過一年，三分之一用了三年以上的時間，才還清債務。

而幾乎所有欠債人(98%)在治療的時候，都有醫療保險 。

ACS執行長克努森(Karen Knudsen)說，「98%的患者或多或少有保險，很好，但報告也表明，保險顯然不足。癌症的治療照護，還真會讓人破財，而且破得很慘。」

她說，醫療債務對健康會造成嚴重後果：患者可能因此延誤醫生建議的篩檢，延後或跳過服藥，甚是還得縮衣節食，或付不起交通費。

此外，債務可能傷及信用紀錄，讓負債人更難借到錢、租屋或買房。也因此，全國三大信用評等機構Equifax、TransUnion和Experia從2022年起，改變了提供醫療債務資訊的辦法。拜登政府也提出過保護信用點數的辦法。

報告另發發現，同樣有醫療負債，非裔 和西裔患者因欠債被醫院拒收的機率，雙倍於白人患者。克努森說，「真令人不安，非裔更可能因此欠更多錢，也更可能背債背更長的時間。」

醫療費的壓力更常壓向年輕世代。在35歲至44歲的癌症患者中，四分之三有醫藥債務。