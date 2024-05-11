共和第一銀行倒閉 CEO圖利妻子、寵犬荒唐行徑被揭

共和第一銀行愛犬成痴的執行長希爾。(Republic First Bancorp官網)

總部位於費城 的區域性銀行共和第一銀行(Republic First Bancorp)上個月遭聯邦存保公司(FDIC)勒令停業，成為今年全美第一家倒閉的銀行，隨後由其競爭對手富爾敦銀行(Fulton Bank)收購。而共和第一銀行的執行長希爾(Vernon Hill)素以離經叛道著稱，過去經營的銀行還出現圖利妻子、幫愛犬掛頭銜印名片等荒唐行為。

華爾街 日報報導，現年78歲的希爾曾經營過三家銀行，他認為銀行業許多傳統規定都很愚蠢，因此做出許多顛覆性改變，像是周日照常營業、為客戶和員工舉辦揮霍無度的奢華派對、在分行備滿狗食、設置像是遊戲機台的「魔法金錢機」(Magic Money Machines)，讓顧客存零錢。

希爾管理的首家銀行－商業銀行(Commerce Bancorp)在2000年代初期曾是美國成長最快的銀行之一。希爾1973年創辦該行時便決定走反骨路線，裝潢風格鮮豔華麗，經營策略經常公開嘲笑如摩根大通、匯豐銀行、道明銀行等對手，在東北部和佛州部分地區開設數百家分行、引入低成本存款後，該行股價曾出現兩位數成長。

希爾愛狗成癡，曾帶愛犬杜菲德爵士(Sir Duffield)參加雷曼兄弟(Lehman Brothers)的晚宴，還稱牠是「首席狗長」(Chief Canine Officer)。

不過希爾聘請自己的設計師妻子雪莉(Shirley Hill)及其設計公司InterArch來設計分行，2007年便因利益衝突被董事會解雇，商業銀行也以約70億元賣給道明銀行。