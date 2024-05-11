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悄悄去除DEI概念 企業不再多元掛帥、更注重「包容」

編譯徐薏茹／綜合報導
面臨不斷增強的反彈聲浪，美國企業界正悄悄去除DEI概念，不再強調種族和性別政策，改以包容所有人為首要考量。(美聯社)
面臨不斷增強的反彈聲浪，美國企業界正悄悄去除DEI概念，不再強調種族和性別政策，改以包容所有人為首要考量。(美聯社)

面臨法律、社會和政治各方面不斷增強反彈聲浪，美國企業、職業團體和專業人士正悄悄去除DEI(多元Diversity、平等Equity、共融 Inclusion)概念，同時也在重新評估數十年來的反歧視策略，不再強調種族和性別政策，改以包容所有人為首要考量。

這與2020年的情況形成明顯對比，當時佛洛伊德(George Floyd)事件引發種族正義運動，促使企業加強推行政策，為歷來遭受歧視的族群增加機會。

不到一年後，隨著最高法院裁定廢除大學招生考慮種族的「平權措施」(Affirmative Action)後，愈來愈多批評者認為，DEI本身即造就了不平等。

多州的立法機構正在審議數十項反DEI法案，DEI有可能成為今年總統大選的爭端問題。

「人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)執行長泰勒(Johnny C. Taylor Jr.)指出，DEI及其前身的實踐者傳統上專注於提高歷史上被邊緣化團體的代表性，認為「多元就是仙丹妙藥」。泰勒說：「我們低估了包容才是真正的挑戰。」

這一不斷變化的情勢迫使企業和顧問匆匆做出調整，許多公司先發制人，以防法律挑戰。法律威脅已經導致一些公司重訂或拋棄以種族為基礎的措施，重新命名多元計畫，徹底檢討修改內部DEI團隊，並密切與律師合作。

有些公司在招募人才及升遷時不再以種族和性別為考量，而是採用更注重包容的做法。

也有許多公司保留計畫，在平權措施裁決的六個月後，就業法律事務所Littler Mendelson調查報告，在受訪的320名高管人士中，91%表示該裁決並未降低他們對DEI的重視程度，事實上，有57%的人在過去一年擴大他們的DEI計畫。

平權措施裁決之後的幾個月，泰勒將DEI改稱為IED，在累積文化和政治包袱的同時將重點放在「包容」。

去年最高法院裁定廢除大學招生考慮種族的「平權措施」，連帶也使得職場的多元平等共融...
去年最高法院裁定廢除大學招生考慮種族的「平權措施」，連帶也使得職場的多元平等共融方案受到挑戰。(美聯社)

平權 歧視 就業

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