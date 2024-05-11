FTX加密貨幣倒閉兩年後 逾200萬受害者獲全額現金賠償

FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因詐欺罪名被定罪，今年3月被判刑25年。(路透)

加密貨幣 交易所「FTX」2022年破產 ，該公司7日晚提交德拉瓦州破產法院的重整計畫顯示， FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額現金賠償，且金額可能超過索賠價值；破產法院訂6月25日舉行聽證會，討論FTX資產分配議題。

金融時報引述法院文件報導，FTX積欠債權人約112億元，而FTX已湊到約150億元資金，多數是來自出售FTX以及交易其附屬公司Alameda Research、FTX Ventures過往創投投資標的，以及訴訟賠償。

這筆錢足以讓超過200萬名受害用戶，完全拿回帳戶原有金額，其中98%債權人可拿到索賠金額的118%，這些債權人的索賠額不到5萬元；剩餘的2%債權人則將拿到至少100%的索賠款。

美聯社報導，該法院文件指出，在全額償付賠款後，若仍有足夠資金，FTX會向債權人支付補充利息，多數債權人的利率為9%。

彭博資訊指出，FTX客戶將拿到全額賠償，甚至還能領到一些利息，是美國破產案件罕見的結果，因為在過往歷史中，這類破產案的債權人通常只會拿回幾毛錢。

當時號稱全球三大加密貨幣交易所的FTX於2022年11月倒閉，留下交易客戶帳戶價值上百億元的大漏洞。

FTX倒閉案震驚加密貨幣產業，而FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因詐欺罪名被定罪，今年3月被判刑25年。

對於在FTX崩盤時交易加密貨幣的投資人而言，這項賠償可能是相對單薄的慰藉，因為賠償金額根據當時比特幣 的價值計算。

FTX破產時，一枚比特幣(bitcoin)價格為1萬6080元；隨著經濟復甦和FTX過去兩年的整頓，加密貨幣大漲；一枚比特幣7日的價格接近6萬2675元。

FTX倒閉後接下燙手山芋的FTX現任執行長雷伊三世(John J. Ray III)表示：「以任何一件破產案來看，這次簡直是個難以置信的結果。」