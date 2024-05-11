我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

FTX加密貨幣倒閉兩年後 逾200萬受害者獲全額現金賠償

編譯陳韻涵／綜合報導
FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因詐欺罪名被定罪，今年3月被判刑25年。(路透)
FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因詐欺罪名被定罪，今年3月被判刑25年。(路透)

加密貨幣交易所「FTX」2022年破產，該公司7日晚提交德拉瓦州破產法院的重整計畫顯示， FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額現金賠償，且金額可能超過索賠價值；破產法院訂6月25日舉行聽證會，討論FTX資產分配議題。

金融時報引述法院文件報導，FTX積欠債權人約112億元，而FTX已湊到約150億元資金，多數是來自出售FTX以及交易其附屬公司Alameda Research、FTX Ventures過往創投投資標的，以及訴訟賠償。

這筆錢足以讓超過200萬名受害用戶，完全拿回帳戶原有金額，其中98%債權人可拿到索賠金額的118%，這些債權人的索賠額不到5萬元；剩餘的2%債權人則將拿到至少100%的索賠款。

美聯社報導，該法院文件指出，在全額償付賠款後，若仍有足夠資金，FTX會向債權人支付補充利息，多數債權人的利率為9%。

彭博資訊指出，FTX客戶將拿到全額賠償，甚至還能領到一些利息，是美國破產案件罕見的結果，因為在過往歷史中，這類破產案的債權人通常只會拿回幾毛錢。

當時號稱全球三大加密貨幣交易所的FTX於2022年11月倒閉，留下交易客戶帳戶價值上百億元的大漏洞。

FTX倒閉案震驚加密貨幣產業，而FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因詐欺罪名被定罪，今年3月被判刑25年。

對於在FTX崩盤時交易加密貨幣的投資人而言，這項賠償可能是相對單薄的慰藉，因為賠償金額根據當時比特幣的價值計算。

FTX破產時，一枚比特幣(bitcoin)價格為1萬6080元；隨著經濟復甦和FTX過去兩年的整頓，加密貨幣大漲；一枚比特幣7日的價格接近6萬2675元。

FTX倒閉後接下燙手山芋的FTX現任執行長雷伊三世(John J. Ray III)表示：「以任何一件破產案來看，這次簡直是個難以置信的結果。」

2022年宣告破產的加密貨幣交易所「FTX」7日晚提交德拉瓦州破產法院的重整計畫...
2022年宣告破產的加密貨幣交易所「FTX」7日晚提交德拉瓦州破產法院的重整計畫顯示， FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額現金賠償，且金額可能超過索賠價值。(美聯社)

破產 貨幣 比特幣

上一則

共和第一銀行倒閉 CEO圖利妻子、寵犬荒唐行徑被揭

延伸閱讀

「加密幣之王」在獄中用這種商品做為交易貨幣

「加密幣之王」在獄中用這種商品做為交易貨幣
幣安創辦人趙長鵬認洗錢罪被判刑4個月 法官量刑低於檢察官請求

幣安創辦人趙長鵬認洗錢罪被判刑4個月 法官量刑低於檢察官請求
比特幣報酬「減半」 市場行情穩定

比特幣報酬「減半」 市場行情穩定
幣圈最重大事件之一 比特幣完成第4次減半 下回落在2028年

幣圈最重大事件之一 比特幣完成第4次減半 下回落在2028年

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
哥大抗議活動的領導人並非學生，現年40歲的卡爾森(左)是一名富二代，與名模嬌妻育有二子。（路透）

哥大抗議領袖不是學生 40歲富二代擁名模嬌妻、住紐約豪宅

2024-05-05 22:42
威斯康辛州小學女教師伯格曼1日因被控跟自己班上5年級學生多次「親熱」而被捕，此時距離她跟未婚夫結婚只剩不到3個月。（取材自臉書）

距離結婚不到3個月 女教師校內偷吃小5男童 手寫鹹濕日記曝光

2024-05-04 06:19

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報