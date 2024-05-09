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穿戴式項圈分析狗狗 能預知地震？

編譯陳韻涵／綜合報導
廠商「PetPace」宣稱，狗兒具備「預知地震」的能力，計畫進行研究。(美聯社)
廠商「PetPace」宣稱，狗兒具備「預知地震」的能力，計畫進行研究。(美聯社)

寵物項圈製造商「PetPace」宣稱，狗兒具備「預知地震」的能力，計畫透過生物辨識穿戴式項圈偵測狗的生體機能、健康數據及牠們對地震的反應，回傳雲端並透過演算法分析狗的壓力值，藉此「預測」地震；不過，尚無證據表明動物可精準預測地震，地質學家也對業界看法存疑。

「Animal Alerts」母公司PetPace的首席科學家及共同創辦人達甘(Asaf Dagan)解釋，智慧項圈會記錄狗的脈搏、心率、體溫、呼吸和活動，即時上傳PetPace雲端，接著透過人工智慧(AI)演算法分析狗的整體壓力值。

達甘接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)訪問時表示，「我們的理念是，若能追蹤動物的行為和焦慮程度，就能運用AI和機器學習進階模型，關聯地球物理學相關數據，例如不同規模的地震」。

不過，尚無證據表明，狗可以準確預測地震。

加州地質學者、地質調查局(US Geological Survey, USGS)地震災害處長溫蒂•波宏(Wendy Bohon)對狗智慧項圈有助預測地震抱持懷疑態度，說道：「我沒看過可信的研究表明，動物可以預測地震，或動物在地震發生之前，就知道即將發生地震」。波宏強調，地震難以預測。

USGS表示，迄今有紀錄、可追溯最早提及大地震前的動物異常行為事件，發生在西元前373年的希臘；當地發生毀滅性地震前數日，老鼠、黃鼠狼、蛇和蜈蚣等不同物種紛紛離開原棲地，遷徙到相對安全之處。

2012年一篇研究發現，2001年2月太平洋西北地區發生芮氏規模6.8地震前一天，49%的狗明顯倍感焦慮；這些狗可能聽到前震(foreshock)或構造板塊運動產生的聲波。

波宏說：「動物有時候可能察覺遠處的波浪，但這些海浪太小，人類無法察覺而未注意首波小浪來襲；動物『似乎可以』預測地震，但其實是人類未注意到先遣訊號。」

USGS表示，初級P波以每秒數哩的速度從震央傳播，容易引起動物注意，而人類往往要到更大的S波抵達後，才會察覺異狀。

不只狗，USGS引據歷史軼事指出，魚類、鳥類、爬蟲類在地震發生前幾周或前幾秒，都曾表現怪異行徑；美國犬業俱樂部(American Kennel Club)表示，貓、大象和蟾蜍也會在地震前改變行為。

地震 雲端 AI

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