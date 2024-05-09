從拖車逃跑 西雅圖斑馬漫遊5天終於回家

4月28日當天，一輛拖車載運四匹斑馬從華盛頓州前往蒙大拿州途中，在行經90號州際公路時，飼主打開拖車調整地墊，結果四頭斑馬全跑出來。(美聯社)

上周在西雅圖自一輛拖車逃跑的斑馬，歷經五天後終於被捕獲；還有邁阿密國際機場(Miami International Airport)安檢人員及時查獲旅客暗藏小蛇闖關，沒有造成飛安危機。

根據美聯社報導，一匹斑馬逃脫多天後，終於在3日晚間被捕獲，「國王郡地方動物服務處」(Regional Animal Services of King County)官網表示：「儘管斑馬在樹林裡冒險近一周，但狀況似乎還不錯。」

報導指出，4月28日當天，一輛拖車載運四匹斑馬從華盛頓州 前往蒙大拿州 途中，在行經西雅圖(Seattle)以東約30哩喀斯開(Cascade)山區90號州際公路時，飼主凱特 根(Kristine Keltgen)發現拖車地墊不斷拍打作響，於是打開拖車調整地墊，結果四頭斑馬全跑出來。

其中三頭斑馬隨後被捕獲，但第四匹名為「Shug」的母斑馬卻不知去向，引發社區關注，擔心若被其他野生動物攻擊，恐有不測；國王郡3日封鎖「博克斯利溪自然區」(Boxley Creek Natural Area)「史諾奎米山谷步道」(Snoqualmie Valley Trail)出入口，展開捕捉行動。

凱特根表示，她是在華盛頓州劉易斯郡(Lewis County)購買這批斑馬，打算運至蒙大拿州阿納康達(Anaconda)的動物園飼養，國王郡地方動物服務中心表示，「Shug」將被運至蒙大拿與其他斑馬一起生活。

另外，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)在社群平台X發文表示，4月26日當天，邁阿密國際機場安檢站，一名男性旅客褲子裡有個小袋子，裝著兩條小蛇，所幸被及時查獲，當局隨後將小蛇轉交給「佛州漁業及野生動物保護委員會」(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)處理。