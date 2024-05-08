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美起訴勒索軟體組織俄主謀 懸賞1000萬美元

中央社舊金山7日專電
美國司法部指控俄羅斯公民霍羅舍夫主導勒索軟體組織LockBit犯案。示意圖。(路透)
美國司法部指控俄羅斯公民霍羅舍夫主導勒索軟體組織LockBit犯案。示意圖。(路透)

美國司法部7日指控俄羅斯公民霍羅舍夫主導勒索軟體組織LockBit犯案。據起訴書內容，霍羅舍夫主導攻擊至少120個國家的政府和企業等，含一家台灣半導體製造公司。美國國務院懸賞1000萬美元緝拿他。

美國、英國、澳洲執法部門今天聯合指控，1993年出生的俄羅斯公民霍羅舍夫（Dmitry Yuryevich Khoroshev）為國際惡名昭彰勒索軟體組織LockBit幕後主使者。

LockBit近年透過駭客攻擊竊取敏感資料牟利，但幕後主使者始終成謎。

美國司法部發布消息指出，霍羅舍夫自2019年9月開始，除了是創辦者，也一直擔任LockBit的開發者及管理員。並指LockBit是全球猖獗的勒索軟體組織。

美國司法部公布起訴書內容，指出LockBit從2019年9月至2024年5月，攻擊至少120個國家的2500多名受害者，包括美國的1800名。

LockBit受害者從個人、小型企業、跨國公司、醫院、學校、非營利組織、關鍵基礎設施，以及政府和執法機構皆有。

根據美國司法部提供起訴書內容，LockBit受害者遍布美國新澤西州、明尼蘇達州、佛羅里達州等多個州，另有總部位於英國、愛爾蘭和德國等地企業。

起訴書提及的受害者名單當中，指出約在2023年6月29日，霍羅舍夫和同謀針對一間總部位於台灣的「主要半導體製造公司」部署軟體。

另外，霍羅舍夫和同謀從受害者那裡勒索至少5億美元贖金，並造成數10億美元更廣泛的損失，例如收入損失、事件應變和修復損失。

身為LockBit開發者，霍羅舍夫通常從LockBit受害者勒索的每筆贖金獲得20%報酬，負責攻擊的附屬機構獲得剩餘80%。

在上述犯案期間，僅霍羅舍夫一人就獲得至少1億美元的數位貨幣支付。

美國和英國聯手執法，先在今年2月破獲LockBit，霍羅舍夫保留從已支付贖金的受害者那裡竊取的資料副本。

美國司法部表示，霍羅舍夫被指控一連串共謀詐欺、電匯詐欺、勒索等26項罪名，整體最高可判處185年監禁，每一項罪名最高可判處25萬美元罰金。另外還有6名LockBit成員因參與犯案面臨指控。

美國國務院也發出通告，懸賞高達1000萬美元緝拿霍羅舍夫。

司法部 國務院 俄羅斯

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