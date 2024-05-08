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擁有這種基因 年老失智風險高 症狀可能提早10年出現

記者張聲肇／綜合報導
阿茲海默症患者腦部的正子斷層掃描(PET)影像。(路透)
阿茲海默症患者腦部的正子斷層掃描(PET)影像。(路透)

研究人員首度發現，具兩個載脂蛋白ε4等位基因(APOE4)的人，年過65歲後不只罹患阿茲海默症的機率較高，而且症狀可能比其他同齡患者早7到10年出現。

西班牙巴塞隆納聖保羅研究所(Sant Pau Research Institute)研究員佛替亞(Juan Fortea)等人6日發表研究報告說，APOE4基因是失智風險因素，科學界已有論斷，但對天生具有不只一個，而是兩個這種基因的人，就不只是風險因素，而是「病因」。

他說，約15%阿茲海默患者有兩個APOE4基因，這表示，基因本身就是病因。

過去，醫學界認為基因問題，是很年輕就失智的患者才有的狀況，占所有阿茲海默病例不到1%。如今。關於APOE4基因的新發現，醫學界必須要盡快研究出治療方法。

本報告的共同作者、波士頓布瑞格翰與女性醫院的史柏林(Reisa Sperling)教授說，醫師不能光給帶有APOE4基因的患者服用Leqembi；雖然Leqembi是目前為止唯一能夠稍微延緩阿茲海默症狀惡化的藥物，但對APOE4基因患者卻有危險的副作用。

西班牙巴塞隆納聖保羅研究所研究員佛替亞醫師領導的研究小組發現，具兩個APOE4基...
西班牙巴塞隆納聖保羅研究所研究員佛替亞醫師領導的研究小組發現，具兩個APOE4基因的人，年過65歲後不只罹患阿茲海默症的機率較高，而且症狀可能比其他同齡患者早7到10年出現。(Sant Pau Research Institute)

然而史柏林並不建議有阿茲海默症家族病史的人，急著去檢驗自己是否帶有APOE4基因，畢竟大多數病例不是由這種基因所引起。

全美有600多萬阿茲海默症患者，少數經過家族遺傳的基因，已知是50歲之前發病的原因。唐氏症(Down syndrome)也可能導致阿茲海默症。

APOE基因會影響人體處理脂肪的效率，65歲以後罹患阿茲海默症者，多少和這基因有關。它主要有三型：APOE2能保護人體，不受阿茲海默症襲擊；APOE3不會增加也不會減少罹患的風險；APOE4則是晚年罹患的一大風險因素。全球約2%人口會從父母其中一方遺傳到一個APOE4基因。具有兩個APOE4基因，風險更大。

阿茲海默症 波士頓

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