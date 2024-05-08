擁有這種基因 年老失智風險高 症狀可能提早10年出現
研究人員首度發現，具兩個載脂蛋白ε4等位基因(APOE4)的人，年過65歲後不只罹患阿茲海默症的機率較高，而且症狀可能比其他同齡患者早7到10年出現。
西班牙巴塞隆納聖保羅研究所(Sant Pau Research Institute)研究員佛替亞(Juan Fortea)等人6日發表研究報告說，APOE4基因是失智風險因素，科學界已有論斷，但對天生具有不只一個，而是兩個這種基因的人，就不只是風險因素，而是「病因」。
他說，約15%阿茲海默患者有兩個APOE4基因，這表示，基因本身就是病因。
過去，醫學界認為基因問題，是很年輕就失智的患者才有的狀況，占所有阿茲海默病例不到1%。如今。關於APOE4基因的新發現，醫學界必須要盡快研究出治療方法。
本報告的共同作者、波士頓布瑞格翰與女性醫院的史柏林(Reisa Sperling)教授說，醫師不能光給帶有APOE4基因的患者服用Leqembi；雖然Leqembi是目前為止唯一能夠稍微延緩阿茲海默症狀惡化的藥物，但對APOE4基因患者卻有危險的副作用。
然而史柏林並不建議有阿茲海默症家族病史的人，急著去檢驗自己是否帶有APOE4基因，畢竟大多數病例不是由這種基因所引起。
全美有600多萬阿茲海默症患者，少數經過家族遺傳的基因，已知是50歲之前發病的原因。唐氏症(Down syndrome)也可能導致阿茲海默症。
APOE基因會影響人體處理脂肪的效率，65歲以後罹患阿茲海默症者，多少和這基因有關。它主要有三型：APOE2能保護人體，不受阿茲海默症襲擊；APOE3不會增加也不會減少罹患的風險；APOE4則是晚年罹患的一大風險因素。全球約2%人口會從父母其中一方遺傳到一個APOE4基因。具有兩個APOE4基因，風險更大。
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