抗衰老不便宜 這家高級健身房「長壽方案」年費4萬元

Equinox健身中心的瑜珈教室。(Equinox臉書)

高檔連鎖健身中心業者Equinox推出長壽會員方案，年費4萬元，創全世界健身業會費最高紀錄。

Equinox公司6日公布這項與新創測試實驗室Function Health異業合作的個人健康優質化方案Optimize by Equinox，內容包括個人訓練、營養計畫乃至於睡眠指導、按摩治療等等。

長壽保健市場快速成長，醫學、生物科技、健身和營養跨領域相互合作已成趨勢，致力減緩衰老。

優化程序涉及一系列檢測 。Function Health將檢測會員約100項健康數據，從心臟、肝臟直到免疫系統、以及癌症 和營養數據等等，而後Equinox將進行一系列健身測試，包括攝氧量、運動範圍等。

檢測過後，Equinox禮賓員將把所有檢測和數據整合，為會員設計個人化方案以改善健康狀況；每一會員都有專屬核心團隊，包括健身教練、營養教練、睡眠教練以及按摩治療師。

優質個人方案每月約進行16小時指導和訓練。

Equinox策略夥伴和企業發展副總克林姆(Julia Klim) 說，就如同賽車手或運動員一樣，會員將由不同領域頂級專家組成團隊打造客製化個人計畫。

Equinox最近完成18億元融資，針對12億元既有債務重整；上個月業績創下歷來最佳4月份業績。

克林姆說，Equinox 始終關注長壽四大要件，包括運動、再生、營養和社區。

新推出的個人計畫月費3000元，最少期程六個月，費用不包括Equinox健身房會員資格。推估全年費用至少約4萬元。

Equinox稱，Optimize優質化個人計畫5月底將在紐約市和德州高地公園(Highland Park)率先推出，計畫今年稍晚在費城 、洛杉磯開設新據點，另有27家門市在籌備中。

斯沃德林說，Function Health公司目標是幫助人們健康活100年。 該公司所推出100項健康指數檢測收費499元，需求強勁，預約人數已超過20萬人。