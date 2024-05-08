老人跌倒 安養院請求911支援 消防員不滿：浪費資源

Heritage Woods療養院幫院內老人安排的團體康樂活動，但如果有老人摔倒無法自行站起來，他們則打911召喚消防隊員來處理。(Heritage Woods臉書)

華盛頓郵報 (The Washington Post)分析消防局電話數據發現，全國來自安養機構的911緊急電話近年激增30%，一年高達近4萬2000通，幾乎是2019至2022年整體911通話增長速度的三倍。

這類通話的數量增加已經激怒了應急反應人員，他們指出，這類通話通常與摔倒、沒有受傷但無法站起來的老人有關，卻不公平地造成納稅人的負擔，並濫用消防資源。這些療養院 一個月收費動輒高達7000元，卻找消防隊員來處理原本該由機構人員自行處理的非緊急狀況。

伊利諾州是這一爭議的熱點，數據顯示，在所有的911通話中，要求幫忙抬起跌倒長者的通話占了5%，是占比最高的州；在羅克福德(Rockford)，包括Heritage Woods等五家生活輔助機構去年共撥打233通電話，請求協助抬起無受傷的跌倒長者，是2021年的三倍。

國內許多安養機構如果發生院內老人摔倒站不起來的情形，不是讓自己的員工去協助，而是打911緊急電話找消防隊。數據顯示，協助扶起摔倒老人現已成為第七常見的911通報類型。(美聯社)

某日早上，消防員趕到Heritage Woods療養院，該機構的照護員帶他們到一名躺在地板上的老太太，她情況良好，只是無法自行站起來，Heritage Woods的員工則不願扶她起來。後來，兩名消防員幫助老太太起身，確認她沒問題，十分鐘後離開。

資深消防員克里森(Chad Callison)說：「這沒道理，他們為何要打給我們？」

根據批評人士和消防官員的說法，原因是療養業者希望規避風險和伴隨而來的花費。

一些養老院 表示，他們沒有抬起摔倒老人的「能力」。許多機構採取「不抬起」政策，以免員工因此背部受傷或其他潛在的責任風險。但消防員和其他專家表示，有一些工具可以派上用場，讓扶起老人的工作更簡單、更安全，包括布帶，或是液壓升降機。

伊利諾州Heritage Woods療養院，(Heritage Woods臉書)

消防官員表示，他們也不具備專門處理這種情況的特殊技能，但救人優先是他們的信條。

根據國家火災事件報告系統(National Fire Incident Reporting System)數據，協助抬起摔倒老人現已成為第七常見的911通報類型。