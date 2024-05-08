我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

老人跌倒 安養院請求911支援 消防員不滿：浪費資源

編譯徐薏茹／綜合報導
Heritage Woods療養院幫院內老人安排的團體康樂活動，但如果有老人摔倒無法自行站起來，他們則打911召喚消防隊員來處理。(Heritage Woods臉書)
Heritage Woods療養院幫院內老人安排的團體康樂活動，但如果有老人摔倒無法自行站起來，他們則打911召喚消防隊員來處理。(Heritage Woods臉書)

華盛頓郵報(The Washington Post)分析消防局電話數據發現，全國來自安養機構的911緊急電話近年激增30%，一年高達近4萬2000通，幾乎是2019至2022年整體911通話增長速度的三倍。

這類通話的數量增加已經激怒了應急反應人員，他們指出，這類通話通常與摔倒、沒有受傷但無法站起來的老人有關，卻不公平地造成納稅人的負擔，並濫用消防資源。這些療養院一個月收費動輒高達7000元，卻找消防隊員來處理原本該由機構人員自行處理的非緊急狀況。

伊利諾州是這一爭議的熱點，數據顯示，在所有的911通話中，要求幫忙抬起跌倒長者的通話占了5%，是占比最高的州；在羅克福德(Rockford)，包括Heritage Woods等五家生活輔助機構去年共撥打233通電話，請求協助抬起無受傷的跌倒長者，是2021年的三倍。

國內許多安養機構如果發生院內老人摔倒站不起來的情形，不是讓自己的員工去協助，而是...
國內許多安養機構如果發生院內老人摔倒站不起來的情形，不是讓自己的員工去協助，而是打911緊急電話找消防隊。數據顯示，協助扶起摔倒老人現已成為第七常見的911通報類型。(美聯社)

某日早上，消防員趕到Heritage Woods療養院，該機構的照護員帶他們到一名躺在地板上的老太太，她情況良好，只是無法自行站起來，Heritage Woods的員工則不願扶她起來。後來，兩名消防員幫助老太太起身，確認她沒問題，十分鐘後離開。

資深消防員克里森(Chad Callison)說：「這沒道理，他們為何要打給我們？」

根據批評人士和消防官員的說法，原因是療養業者希望規避風險和伴隨而來的花費。

一些養老院表示，他們沒有抬起摔倒老人的「能力」。許多機構採取「不抬起」政策，以免員工因此背部受傷或其他潛在的責任風險。但消防員和其他專家表示，有一些工具可以派上用場，讓扶起老人的工作更簡單、更安全，包括布帶，或是液壓升降機。

伊利諾州Heritage Woods療養院，(Heritage Woods臉書)
伊利諾州Heritage Woods療養院，(Heritage Woods臉書)

消防官員表示，他們也不具備專門處理這種情況的特殊技能，但救人優先是他們的信條。

根據國家火災事件報告系統(National Fire Incident Reporting System)數據，協助抬起摔倒老人現已成為第七常見的911通報類型。

療養院 養老院 華盛頓郵報

上一則

抗衰老不便宜 這家高級健身房「長壽方案」年費4萬元

下一則

擁有這種基因 年老失智風險高 症狀可能提早10年出現

延伸閱讀

曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡

曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡
曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡

曼哈頓下東城推土機起火 幸無人傷亡
慾火難滅？26歲消防員兼職拍A片「下場曝光」 日網揪1點不單純：不是普通AV

慾火難滅？26歲消防員兼職拍A片「下場曝光」 日網揪1點不單純：不是普通AV
班森賀華人家大火 波及3屋 6消防員輕傷

班森賀華人家大火 波及3屋 6消防員輕傷

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了