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沃爾瑪召回逾萬噸疑受汙牛絞肉 佛州女吃鹿肉漢堡罹罕病肺塌陷

編譯陳韻涵／綜合報導
沃爾瑪通路販售的1萬6234磅生鮮牛絞肉產品，疑似遭大腸桿菌(E. coli)汙染而被召回。(路透)
沃爾瑪通路販售的1萬6234磅生鮮牛絞肉產品，疑似遭大腸桿菌(E. coli)汙染而被召回。(路透)

農業部食品安全檢疫處(Food Safety and Inspection Service, FSIS)本月1日宣布，攜手全球最大農產品貿易公司嘉吉(Cargill)的肉類解決方案(Meat Solutions)，共同召回疑遭大腸桿菌(E. coli)汙染的1萬6234磅生鮮牛絞肉產品；另外，佛羅里達州一名女性食用鹿肉遭寄生蟲感染而罹患罕病，最終導致肺部區塊塌陷。

這批問題牛肉全部是上月26日、27日由賓州肉品加工廠處理、生產，詳細商品細節可見FSIS官網：https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/cargill-meat-solutions-recalls-ground-beef-products-due-possible-e--coli-o157h7

出問題的牛絞肉可能遭受「大腸桿菌O157:H7」汙染，這是一種「存在食品或水中的細菌株，會造成人類腹瀉、出血性腸炎(hemorrhagic colitis)和溶血性尿毒症候群(Hemolytic uremic syndrome)」。

農業部表示，所有接觸前述病菌的人都可能生病，但高風險族群為五歲以下幼童和老人，病菌潛伏期約二到八天，平均三、四天。

FSIS表示，召回的問題牛絞肉產品透過沃爾瑪(Walmart)通路販售，但實際只在從麻州到北卡羅來納共九個州出售。

另外，佛州一名32歲女子因食用自行獵殺、處理和烹調的鹿肉漢堡後，遭罕見寄生蟲感染，最終導致肺部區塊塌陷；這宗病例報告1日發布於「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)。

這名女病患曾與男友前往阿拉巴馬州獵鹿，之後用鹿肉自製漢堡排；她吃了鹿肉漢堡後，出現呼吸困難、呼吸出現「爆裂聲」和乾咳等症狀，她忍耐十天後就醫。

一般而言，這種病原體通常無害，醫生開立抗生素治療，但這名女子病情未見好轉，遂轉送大醫院接受呼吸輔助治療。 

住院八天後，經詳細檢體化驗發現，原來她是遭弓形蟲(toxoplasmosis)感染，這是一種會導致肺炎的微小寄生蟲。

這名女子未接觸任何病人，家裡沒養寵物，也沒有抽菸、喝酒或服用其他藥物，同樣吃下鹿肉漢堡的友人則沒遭感染。

鹿會帶原弓形蟲寄生蟲，可能引發罕見感染疾病，美國平均每年約有22萬5000起病例。

佛州一名32歲女子獵鹿後，將鹿肉自行處理並烹調成鹿肉漢堡，吃下後卻遭罕見寄生蟲感...
佛州一名32歲女子獵鹿後，將鹿肉自行處理並烹調成鹿肉漢堡，吃下後卻遭罕見寄生蟲感染，最終導致肺部區塊塌陷。(美聯社)

農業部 阿拉巴馬州 新英格蘭

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