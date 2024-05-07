佛州禁人造肉 違者視同刑事犯罪

Upside Foods的人造雞胸肉，目前已獲准在美國販售。(路透)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)1日簽署法案，禁止在佛州 生產及銷售人造肉，違反者視同刑事犯罪。

德桑提斯在簽署法案時說，「佛州要反擊全球精英階級的計畫，他們強迫世界去吃培養皿內生長的肉或蟲子，以實現他們的獨裁目標。」他誓言會「保留我們的牛肉。」

先前佛州參議會表決該法案時，十名民主黨籍議員投下反對票，其中伯曼(Lori Berman)指這項立法目光短淺。她認為人工培殖肉類，是未來糧食短缺問題的解決方案。

佛州農業專員辛普森(Wilton Simpson)則表示，禁止人造肉，目的是保護美國農業的完整性。

阿拉巴馬、亞利桑納及田納西等三州也同樣有意禁止人造肉。

人造肉通常是利用動物細胞樣本，在金屬容器內培育生長。這些細胞樣本在一個被稱為生物反應器的容器中繁殖，並接受水、氨基酸、維生素及脂質等。由於過程難以大規模量產，目前仍無法生產足夠的人造肉供商業銷售。

不過一些科創公司還是取得了長足進展，其中加州 兩家公司去年獲得美國監管機構批准，可以銷售人造雞肉。這些公司認為在全球日益激烈的競爭下，佛州的禁令只會扼殺了科技創新。

以「Good Meat」作為品牌販售人造肉的Eat Just Inc.全球行銷主管羅斯米爾(Tom Rossmeissl)表示，美國目前在替代蛋白質方面處於大幅領先地位，擁有43家人造肉生產商，但德桑提斯的政治言論及立法，只會將危害這些企業。

另一家人造肉公司Upside Foods也指出，預計到2050年全球蛋白質需求將會翻倍，佛州的立法只會窒礙這項需求。