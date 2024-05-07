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生菜染大腸菌…密州11歲女童吃溫蒂漢堡染病嚴重 母提告

編譯周芳苑／綜合報導
密西根州現年11歲的女孩蘭弗斯點了一份溫蒂「Biggie Bag」套餐，結果竟感染大腸桿菌，健康嚴重受損。(溫蒂漢堡官網)
密西根州現年11歲的女孩蘭弗斯點了一份溫蒂「Biggie Bag」套餐，結果竟感染大腸桿菌，健康嚴重受損。(溫蒂漢堡官網)

密西根州現年11歲的女孩蘭弗斯(Aspen Lamfers)前年八月在詹尼森(Jenison)村的溫蒂漢堡加盟店用餐，吃到遭大腸桿菌汙染的餐點，導致大腦永久損傷及其他傷害；女孩的母親據此控告經營該加盟店的餐飲業者Meritage Hospitality Group。

訴狀指出，該店未確實遵守食安規範，導致2022年7月發生大腸桿菌感染，造成她女兒生病、健康受損。

根據訴狀，2022年8月1日晚間，蘭弗斯結束壘球訓練後前往溫蒂吃晚餐，點了一份「Biggie Bag」套餐，內容包括漢堡、雞塊和炸薯條。

三天後，女孩開始出現噁心、發燒和腹痛腹瀉等症狀。兩天後症狀惡化，母親將她送往Holland Hospital急診室， 醫生診斷女孩感染了「腸出血性大腸桿菌」(Shiga toxin-producing E. coli ,STEC)。

後來衛生單位調查發現，七月底有一批遭大腸桿菌汙染的生菜被運往溫蒂中西部各分店，其中也包括蘭弗斯光顧的詹尼森分店。7月27日，渥太華郡衛生局官員從前往該店檢查，發現17項違反衛生規定， 該店因此暫時關閉、進行清潔。

疾病管制中心(CDC)在六個州追蹤到109起大腸桿菌感染病例，光是密西根州就有67例，病源都來自受汙染的生菜。經檢測，蘭弗斯在詹尼森溫蒂漢堡店裡吃的食物，確實被大腸桿菌汙染。

據稱，蘭弗斯受到的感染可能會導致高血壓、糖尿病、左側身體癱瘓、癲癇等其他健康問題。就在她因為病情惡化而被轉往DeVos兒童醫院的同時，渥太華郡衛生局官員8月11日重返出事餐廳複查，結果發現更多違反衛生規範的行為，顯示食品安全面臨風險，該店再次遭到暫時關閉。

Meritage Hospitality Group否認關於食品安全有任何不當行為或疏失。

因違反衛生規定而兩度暫時停業的密西根州詹尼森(Jenison)村的溫蒂漢堡加盟店...
因違反衛生規定而兩度暫時停業的密西根州詹尼森(Jenison)村的溫蒂漢堡加盟店。(溫蒂漢堡官網)

密西根州 檢測 高血壓

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