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太陽能產業積極進軍中西部 恐毀美國良田

編譯廖振堯／綜合報導
太陽能產業看中便宜的土地租金、電力傳輸以及大量聯邦和州激勵措施，正積極向中西部廣闊的田野進軍。(路透)
太陽能產業看中便宜的土地租金、電力傳輸以及大量聯邦和州激勵措施，正積極向中西部廣闊的田野進軍。(路透)

便宜的土地租金、電力傳輸設備以及大量聯邦和州政府激勵措施，太陽能產業正積極向中西部廣闊的田野進軍。但路透調查分析後提出警告，再生能源業恐破壞美國良田，影響作物生長產出。

據報導，在印第安納州擁有約1200英畝農地的杜林傑(Dave Duttlinger)，2019年將其中大約445英畝出租給太陽能廠商Dunns Bridge Solar LLC，寫下中西部最大的開發案之一。合約中該公司承諾不會清除現場表土並盡量降低農作物和田地損害，然而承包商動工時仍然整平了土地，撒上細沙。如今天空經常黃沙飛揚，杜林傑還屢屢被鄰居投訴沙塵；太陽能板下方只剩一片棕沙，杜林傑表示那塊地再也種不出任何東西了。

能源部2021年發布的研究指出，為了實現拜登政府的脫碳(decarbonization)目標，到2050年全美太陽能發電量須達到1570百萬瓩(gigawatt)。

非營利農地保護組織「美國農地信託基金」(American Farmland Trust)研究人員去年則預測，除非當前政府改變政策，否則新開發的太陽能項目將有83%是建在農場和牧場上；近半的設施將位於全國用於生產糧食、纖維等農作物的優良土地上。

對地主來說金錢是主要誘因。路透調查印第安納州及周邊各州的太陽能種電租金，每年每英畝可高達900至1500元，且費率年年上漲。相較之下，農業部數據顯示2023年印第安納州、伊利諾伊州、愛阿華州的農地租金每英畝平均僅約251元，這些州是玉米和大豆的主要產區。一些農業經濟學家和農業專家表示，最好的農地即使只有少量用來裝太陽能板，也會破壞寶貴的表土、影響未來的作物潛力。

環境保護署(EPA)和司法部已指出，常見的太陽能建設包括清理和整平大片土地如果施作不適當，可能導致嚴重土地侵蝕和沉積物大量流入水道。

太陽能建設如果施作不適當，可能導致嚴重土地侵蝕和沉積物大量流入水道，恐破壞美國良...
太陽能建設如果施作不適當，可能導致嚴重土地侵蝕和沉積物大量流入水道，恐破壞美國良田，影響作物生長產出。(美聯社)

租金 印第安納州 拜登

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