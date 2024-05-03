自動緊急煞車 2029秋季新車強制安裝 估年減362起死亡車禍

2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可提高行車安全，減少車禍傷亡。(圖／123RF)

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)29日宣布一項新的汽車安全標準，要求在2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車(Autonomous Emergency Braking，AEB)系統。即將碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可提高行車安全，減少車禍傷亡。

華盛頓郵報 報導，NHTSA副局長舒曼(Sophie Shulman)公布聲明表示：「事實證明AEB系統可以挽救生命，減少正面碰撞造成的嚴重傷害，所有新車與輕型卡車皆應強制安裝。」並強調：「如今AEB已非常進步，我們要求即便是高速行駛，仍可以有效保護行人。」

根據統計，2023年全國交通事故造成的死亡人數高達4萬1000人，因此NHTSA決定提高汽車標配，要求安裝AEB系統，利用車內儀器預先偵測即將發生的碰撞，並制定最低門檻為行車時速62哩以及時速45哩的行人，都能夠自動提前煞車，降低車禍發生率與危險性。

NHTSA預估新規定實施後，每年可減少362起死亡車禍與2萬4321起受傷交通事故，認為絕大多數汽車可透過軟體更新，符合新的安全規定。

「公路及汽車安全促進會」(Advocates for Highway and Auto Safety)主席蔡斯(Cathy Chase)認為聯邦新規定是「所有消費者和公眾安全的重大勝利」。

不過汽車業對於短期內達到聯邦新規定仍有質疑，「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)去年即表示：「需要對汽車軟、硬體大幅更新，才能讓目前量產汽車AEB性能符合規定。」

2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可減少車禍傷亡。(圖／123RF)

非營利組織「公路安全保險 協會」(Insurance Institute for Highway Safety, IIHS)針對10輛小型SUV進行時速43哩的防撞煞車測試，發現許多汽車未能達標。

僅有速霸陸(Subaru)Forester能夠避開前方汽車並對摩托車及時減速，獲得「良好」(good)評分；另外本田 (Honda)CR-V在測試中及時避開它車，但是最高時速卻難以避開摩托車，獲得「尚可」(acceptable)的評價。