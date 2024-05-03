我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

自動緊急煞車 2029秋季新車強制安裝 估年減362起死亡車禍

編譯俞仲慈／綜合報導
2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可提高行車安全，減少車禍傷亡。(圖／123RF)
2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可提高行車安全，減少車禍傷亡。(圖／123RF)

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)29日宣布一項新的汽車安全標準，要求在2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車(Autonomous Emergency Braking，AEB)系統。即將碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可提高行車安全，減少車禍傷亡。

華盛頓郵報報導，NHTSA副局長舒曼(Sophie Shulman)公布聲明表示：「事實證明AEB系統可以挽救生命，減少正面碰撞造成的嚴重傷害，所有新車與輕型卡車皆應強制安裝。」並強調：「如今AEB已非常進步，我們要求即便是高速行駛，仍可以有效保護行人。」

根據統計，2023年全國交通事故造成的死亡人數高達4萬1000人，因此NHTSA決定提高汽車標配，要求安裝AEB系統，利用車內儀器預先偵測即將發生的碰撞，並制定最低門檻為行車時速62哩以及時速45哩的行人，都能夠自動提前煞車，降低車禍發生率與危險性。

NHTSA預估新規定實施後，每年可減少362起死亡車禍與2萬4321起受傷交通事故，認為絕大多數汽車可透過軟體更新，符合新的安全規定。

「公路及汽車安全促進會」(Advocates for Highway and Auto Safety)主席蔡斯(Cathy Chase)認為聯邦新規定是「所有消費者和公眾安全的重大勝利」。

不過汽車業對於短期內達到聯邦新規定仍有質疑，「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)去年即表示：「需要對汽車軟、硬體大幅更新，才能讓目前量產汽車AEB性能符合規定。」

2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統...
2029年秋季前，所有出廠的新車皆須安裝自動緊急煞車系統。車子在碰撞前，這個系統自動提前煞車的功能，可減少車禍傷亡。(圖／123RF)

非營利組織「公路安全保險協會」(Insurance Institute for Highway Safety, IIHS)針對10輛小型SUV進行時速43哩的防撞煞車測試，發現許多汽車未能達標。

僅有速霸陸(Subaru)Forester能夠避開前方汽車並對摩托車及時減速，獲得「良好」(good)評分；另外本田(Honda)CR-V在測試中及時避開它車，但是最高時速卻難以避開摩托車，獲得「尚可」(acceptable)的評價。

本田 保險 華盛頓郵報

上一則

華為匿名支持美國尖端研究 為競賽項目提供數百萬美元獎金

下一則

買汽車險想省錢 小心分期付款、卡費、經紀人佣金3費用

延伸閱讀

加州軍警協助打擊毒品滿周年 紐森：成效明顯將持續

加州軍警協助打擊毒品滿周年 紐森：成效明顯將持續
財經簡訊

財經簡訊
必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人
本田汽車無故急剎車案申訴破千 調查升級

本田汽車無故急剎車案申訴破千 調查升級

熱門新聞

佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

2024-04-25 17:35
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難