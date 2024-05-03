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買汽車險想省錢 小心分期付款、卡費、經紀人佣金3費用

編譯莊瑞萌／綜合報導
使用信用卡支付汽車保費，恐被收取最高4%的手續費。（路透）
使用信用卡支付汽車保費，恐被收取最高4%的手續費。（路透）

目前汽車保險已成為民眾一大筆支出，根據Bankrate估算，2024年2月時，車主每月繳付保費平均為212元，相較2023年已增加26%。懂得精打細算的消費者雖知道利用比較費率、家庭及汽車保險一起購買、以及維持良好的信用來節省自己的支出，不過，剔除隱藏的不必要費用同樣也可以達到省錢的目的。以下是汽車保險可能隱藏的三種費用：

1.分期付款費用。保費若不是一次性付款，許多汽車保險會針對每月支付保費收取額外費用。由於各州並未監管這些費用，有時候會高得嚇人。

如果一次繳付一年保費，保險公司可能會提供保戶折扣，例如Progressive保險公司採一次支付保費，最高可享15%折扣，是業界最好的優惠之一。如果就預算來看，一次性年繳保費的方式不可行，可考慮開設高獲利存款帳戶(high-yield savings accounts)幫助消費者更快累積資金。

2.信用卡費用。雖然使用信用卡支付保費可讓民眾獲得現金回饋或里程點數等優惠，但部分業者會針對保費收取最高4%手續費(convenience fee)，若以2023年2月平均月繳保費金額加以計算，民眾一年相當於被收取102元。雖然部分最佳的優惠信用卡可獲得2%現金回饋，但你還是花的錢多過所獲回饋，得不償失。

如果是全額支付保費，有些公司會免除這筆費用，但如果是按月支付，則可以考慮連結支票帳戶並開立一個自動電子轉帳，而不是使用信用卡支付保費。

3.尋找保險經紀人協助辦理汽車保險，則有可能需支付佣金。雖說專業服務獲得報酬理所當然，但是民眾還是可以自行取得報價或透過免費的Insurify與The Zebra等網站取得保費報價。

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