買電動車減價7500元已9萬人受惠 比9000元抵稅更方便

拜登政府推廣電動汽車，祭出抵稅優惠，今年起又增加補助車價的優惠措施，購買新車直接降價7500元，至今已有9萬名車主享受這項福利。

根據華盛頓郵報報導，聯邦政府2022年推出新購電動車 的抵稅優惠，不過車主必須等到報稅 後才能拿到錢，有點緩不濟急，於是自今年元旦起，又提供車價直接補貼的措施，購車者只要透過簽約經銷商，購買特定的全新電動車，最多可降價7500元，購買二手電動車則最多降價4000元。

戴維斯加州大學 (University of California at Davis)「插電式混合動力暨電動汽車研究中心」(Plug-in Hybrid & Electric Vehicle Research Center)負責人塔爾(Gil Tal)表示，這措施「確實產生重大影響。」

由於車價減少，每月車貸負擔也減輕，因此廣受購車者和經銷商歡迎，根據財政部統計，自1月1日以來約有90%新車和75%二手車交易，是採用減價優惠的方式進行。

喬治華盛頓大學(George Washington University)2022年調查發現，針對電動車的獎勵措施，多數國人認為直接降價7500元的吸引力，超過9000元抵稅，儘管兩者差價1500元。

該研究主要作者赫維斯頓(John Helveston)表示：「即使獲得抵稅優惠，但仍需支付全額車費，每月車貸支出還更多。」並補充道：「等到報稅時才能收到補助，但每個月要付的車貸金額也不會改變。」

而且對汽車經銷商而言，直接降價比抵稅更有利於銷售電動車，因為很難說服購車者等待六個月拿回補助，赫維斯頓表示：「聯邦出資7500元，但從中獲得的好處比抵稅更多。」

此外，隨著新車售價下跌，7500元的減價優惠獲得的折扣也愈多，平均售價5萬4000元的新車有14%折扣、3萬元新車折扣變成25%。