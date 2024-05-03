我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

買電動車減價7500元已9萬人受惠 比9000元抵稅更方便

編譯俞仲慈／綜合報導

拜登政府推廣電動汽車，祭出抵稅優惠，今年起又增加補助車價的優惠措施，購買新車直接降價7500元，至今已有9萬名車主享受這項福利。

根據華盛頓郵報報導，聯邦政府2022年推出新購電動車的抵稅優惠，不過車主必須等到報稅後才能拿到錢，有點緩不濟急，於是自今年元旦起，又提供車價直接補貼的措施，購車者只要透過簽約經銷商，購買特定的全新電動車，最多可降價7500元，購買二手電動車則最多降價4000元。

戴維斯加州大學(University of California at Davis)「插電式混合動力暨電動汽車研究中心」(Plug-in Hybrid & Electric Vehicle Research Center)負責人塔爾(Gil Tal)表示，這措施「確實產生重大影響。」

由於車價減少，每月車貸負擔也減輕，因此廣受購車者和經銷商歡迎，根據財政部統計，自1月1日以來約有90%新車和75%二手車交易，是採用減價優惠的方式進行。

喬治華盛頓大學(George Washington University)2022年調查發現，針對電動車的獎勵措施，多數國人認為直接降價7500元的吸引力，超過9000元抵稅，儘管兩者差價1500元。

該研究主要作者赫維斯頓(John Helveston)表示：「即使獲得抵稅優惠，但仍需支付全額車費，每月車貸支出還更多。」並補充道：「等到報稅時才能收到補助，但每個月要付的車貸金額也不會改變。」

而且對汽車經銷商而言，直接降價比抵稅更有利於銷售電動車，因為很難說服購車者等待六個月拿回補助，赫維斯頓表示：「聯邦出資7500元，但從中獲得的好處比抵稅更多。」

此外，隨著新車售價下跌，7500元的減價優惠獲得的折扣也愈多，平均售價5萬4000元的新車有14%折扣、3萬元新車折扣變成25%。

不過汽車研究機構Cox Automotive總監斯崔帝(Stephanie Valdez Streaty)表示，由於買家擔心維修成本與充電站不足，減價措施並沒有轉化為銷售量，根據統計，今年首季國人購買電動車的數量不如上一季，是2020年疫情重創全球經濟以來，電動車季銷量首次出現負成長。

已有9萬名車主享受電動車價補助的優惠措施。圖為民眾參觀特斯拉Model 3。（歐...
已有9萬名車主享受電動車價補助的優惠措施。圖為民眾參觀特斯拉Model 3。（歐新社）

電動車 報稅 加州大學

上一則

買汽車險想省錢 小心分期付款、卡費、經紀人佣金3費用

下一則

注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁

延伸閱讀

中國新氣候特使：限制中國新能源產業 無助應對氣候變化

中國新氣候特使：限制中國新能源產業 無助應對氣候變化
碳化矽龍頭Wolfspeed財測不佳 盤後跌4% 都怪電動車賣不動

碳化矽龍頭Wolfspeed財測不佳 盤後跌4% 都怪電動車賣不動
中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車

中國「電比油低」成真 電動車零售滲透率首超越燃油車
全球電動車割喉戰 蠢動

全球電動車割喉戰 蠢動

熱門新聞

佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

2024-04-25 17:35
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難