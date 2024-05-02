我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

最新研究：看女醫師有利長壽 看男內科醫死亡機率較高

編譯潘勛／綜合報導
一名女醫師正在為孕婦做產前檢查。最新研究指出，不管男女病患，去看女醫師較有利於長壽。(路透)
一名女醫師正在為孕婦做產前檢查。最新研究指出，不管男女病患，去看女醫師較有利於長壽。(路透)

據發表在「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine) 的最新研究指出，不管男女病患，去看女醫師有利於長壽，另外若去看男內科醫師，30天內喪生或再就診的機率較高，對女性病患尤其如此。

今日美國報(USA Today)報導，學者們以2016到2019年參與聯邦醫療保險(Medicare)的80萬年紀65歲或以上到醫院看診的病人為樣本，來探究答案。樣本乍看很大，但學者們明確表示，「醫師性別對病人臨床治療結果，是否因病人性別而有影響」，仍有許多要研究。

研究指出，研究觀察的病人團體，接受女醫師診療者約31%，男性女性皆然。結果顯示，接受女醫師診療的女病患30天內去世者為8.15%，男醫師方面則為8.38%；國家廣播公司新聞網報導，此間差距代表一年5000女性的性命。若就男病患而言，其中差距為僅為0.08%。

洛杉磯加州大學(UCLA)「費爾丁公共衛生學院」(Fielding School of Public Health)副教授兼研究資深作者津川友介(Yusuke Tsugawa)表示，研究所得指出，男女醫師行醫有別，而其中差別對病患的健康，結果出現有意義的影響。

津川副教授表示，連接病患性別與就醫結果的基本機制，以及何以接受女醫師治療的益處，對女性病患較大，對此進一步進行研究，有潛力改善整體就醫結果。

據UCLA對本研究的報告，相形男醫師，女醫師可能因為更擅長溝通、更可能認真看待病患的憂慮，所以提供的治療更好。女病患要向女醫師詳述自己的症狀，較為安心，接受敏感檢測時也較為放鬆。

舊金山加大助理教授羅騰斯坦(Lisa Rotenstein)表示，醫學界周知，男醫師女醫師就行醫方式有所區別；女醫師比起男醫師，花更多時間與病患探討，花更多時間在分享醫療決定、與同事共同討論。她表示，在外科領域，女性外科醫師花更多時間在施術流程，而且病患術後再回頭就醫率較低。

以往出刊研究指出，女病患由男外科醫師施術，較容易死亡，或者受苦於併發症，而且女病患接受男醫師治療，比起女醫師，更可能死於心臟病。

聯邦醫療保險 加州大學 UCLA

上一則

訪談／前美國共和黨全國委員會主席吉爾默：我不是孤立主義者

延伸閱讀

洛加大研究：醫治病患死亡率 男醫師比女醫師高

洛加大研究：醫治病患死亡率 男醫師比女醫師高
太平洋旅館集團創辦人蔡實鼎百歲宴 長壽祕訣多吃地瓜

太平洋旅館集團創辦人蔡實鼎百歲宴 長壽祕訣多吃地瓜
研究：女性住院病患若由女醫師診治 死亡和再住院機率較小

研究：女性住院病患若由女醫師診治 死亡和再住院機率較小
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

2024-04-25 17:35
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行