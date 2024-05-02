最新研究：看女醫師有利長壽 看男內科醫死亡機率較高

一名女醫師正在為孕婦做產前檢查。最新研究指出，不管男女病患，去看女醫師較有利於長壽。(路透)

據發表在「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine) 的最新研究指出，不管男女病患，去看女醫師有利於長壽，另外若去看男內科醫師，30天內喪生或再就診的機率較高，對女性病患尤其如此。

今日美國報(USA Today)報導，學者們以2016到2019年參與聯邦醫療保險 (Medicare)的80萬年紀65歲或以上到醫院看診的病人為樣本，來探究答案。樣本乍看很大，但學者們明確表示，「醫師性別對病人臨床治療結果，是否因病人性別而有影響」，仍有許多要研究。

研究指出，研究觀察的病人團體，接受女醫師診療者約31%，男性女性皆然。結果顯示，接受女醫師診療的女病患30天內去世者為8.15%，男醫師方面則為8.38%；國家廣播公司新聞網報導，此間差距代表一年5000女性的性命。若就男病患而言，其中差距為僅為0.08%。

洛杉磯加州大學 (UCLA )「費爾丁公共衛生學院」(Fielding School of Public Health)副教授兼研究資深作者津川友介(Yusuke Tsugawa)表示，研究所得指出，男女醫師行醫有別，而其中差別對病患的健康，結果出現有意義的影響。

津川副教授表示，連接病患性別與就醫結果的基本機制，以及何以接受女醫師治療的益處，對女性病患較大，對此進一步進行研究，有潛力改善整體就醫結果。

據UCLA對本研究的報告，相形男醫師，女醫師可能因為更擅長溝通、更可能認真看待病患的憂慮，所以提供的治療更好。女病患要向女醫師詳述自己的症狀，較為安心，接受敏感檢測時也較為放鬆。

舊金山加大助理教授羅騰斯坦(Lisa Rotenstein)表示，醫學界周知，男醫師女醫師就行醫方式有所區別；女醫師比起男醫師，花更多時間與病患探討，花更多時間在分享醫療決定、與同事共同討論。她表示，在外科領域，女性外科醫師花更多時間在施術流程，而且病患術後再回頭就醫率較低。

以往出刊研究指出，女病患由男外科醫師施術，較容易死亡，或者受苦於併發症，而且女病患接受男醫師治療，比起女醫師，更可能死於心臟病。